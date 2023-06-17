لقاء بين بري وميقاتي

لقاء بين بري وميقاتي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث كان هناك عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية.



بعد اللقاء غادر الرئيس ميقاتي دون الادلاء بتصريح.

