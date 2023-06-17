الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المؤسسة المارونية للإنتشار في عيدها الـ15 : مصممّون على تسجيل اللبنانيين من كل أنحاء العالم وخدمة لبنان
أخبار لبنان
2023-06-17 | 11:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المؤسسة المارونية للإنتشار في عيدها الـ15 : مصممّون على تسجيل اللبنانيين من كل أنحاء العالم وخدمة لبنان
دعت المؤسسة المارونية للانتشار بالتنسيق مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي للمشاركة في قداس إلهي في الصرح البطريركي يوم السبت 17 حزيران 2023، بمناسبة مرور 15 عامًا على إطلاق عملها في لبنان وفي بلاد الانتشار.
ولقد شارك في القداس السفير البابوي باولو بورجيا وأساقفة السينودس الأربعين ورؤساء الرهبانيات المارونية والمؤسسات البطريركية وأعضاء المؤسسة وبعض أصدقائها.
ولقد قُدمت القرابين عن نوايا أعضاء المؤسسة ومدرائها وموظفيها وعائلاتهم وعن نوايا المنتشرين ودول الانتشار التي احتضنتهم لاسيما وأنهم حملوا لبنان في قلوبهم وفي وجدانهم واستعادوا الجنسية اللبنانية. كذلك استذكرت النوايا المؤسسين والاعضاء الذين انتقلوا الى الحياة الابدية مع ضحايا انفجار المرفأ وجائحة كورونا وكافة المتضريين والمعوزين بسبب الضائقة الاقتصادية الخانقة. ولقد توجّه غبطته الى رئيس المؤسسة وأعضائها بتحية شكر وتقدير وهنأهم على الانجازات الكبيرة التي قامت بها المؤسسة خلال السنوات الماضية سواءً بفتح 15 مكتبًا في الانتشار تدفع رواتب موظفيها ونفقاتها من لبنان أو بتسجيل عشرات آلاف الأسماء بالتنسيق مع البعثات اللبنانية.
كذلك حيّا غبطته مبادرة الاكاديمية المارونية التي أطلقتها المؤسسة عام 2013 والتي ترأسها السيدة روز شويري لاسيما وأنها وفّرت لآلاف الطلاب المتحدرين فرصة التعرف على ثقافة لبنان وحضارته وعلى تاريخ الكنيسة المارونية وتراثها ومعالمها واستقبلت على نفقتها خلال سبع سنوات ما يقارب 500 شاب وشابة من أكثر من 35 بلد في الانتشار وقد تحولوا الى سفراء للمؤسسة في بلد اقامتهم.
وبعد انتهاء القداس، دعت المؤسسة الحاضرين الى غداء شراكة ومحبة حيث رحّب رئيسها المهندس شارل جورج الحاج بغبطة البطريرك والسفير البابوي والأساقفة والمدعويين وشكرهم على مشاركتهم هذه المناسبة، كما نوّه باحتضان غبطته مع مطارنة الانتشار لمهام المؤسسة في بلاد انتدابهم. كذلك توجّه بالشكر العميق الى أعضاء المؤسسة الذين يشرفون على إدارتها ويقدمون النصح والمشورة ولا يتوانون بتاتًا عن تقدمة التضحيات لمتابعة مسيرة المؤسِس الراحل الوزير ميشال اده. كذلك، خصّ بالشكر أعضاء المؤسسة المساهمين في جمعية "معًا في المحن – SOLIDARITY" التي تتابع دوريًا توزيع 10.000 حصة غذائية في اكثر من 750 بلدة وتؤمّن المنح المدرسية للولد الرابع وما فوق في المدارس النصف مجانية. ولقد تعهد السيد الحاج أمام الجميع تكثيف العمل في مكاتب المؤسسة وتطويره لايمانه العميق بدور الانتشار في المساعدة لانقاذ لبنان.
أخبار لبنان
المارونية
للإنتشار
عيدها
الـ15
مصممّون
تسجيل
اللبنانيين
أنحاء
العالم
وخدمة
لبنان
التالي
نصاب المجلس العسكري و"الخطر الداهم" على الجيش (نداء الوطن)
اليونيفيل إفتتحت معرضا للصور الفوتوغرافية بمناسبة الذكرى الـ75 لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-20
واشنطن تستضيف للمرة الأولى مهرجانًا تنظمه السفارة اللبنانية والمؤسسة المارونية للإنتشار
أخبار دولية
2023-05-20
واشنطن تستضيف للمرة الأولى مهرجانًا تنظمه السفارة اللبنانية والمؤسسة المارونية للإنتشار
0
خبر عاجل
2023-06-16
مصادر ديبلوماسية مواكبة لقمة بن سلمان - ماكرون تؤكد للـ LBCI أن التوجه هو لدعم اللبنانيين في اختيار قيادات سياسية مستقبلية شبابية تتبوأ ارفع المناصب و تكون على قدر التحديات الحاصلة في المنطقة
خبر عاجل
2023-06-16
مصادر ديبلوماسية مواكبة لقمة بن سلمان - ماكرون تؤكد للـ LBCI أن التوجه هو لدعم اللبنانيين في اختيار قيادات سياسية مستقبلية شبابية تتبوأ ارفع المناصب و تكون على قدر التحديات الحاصلة في المنطقة
0
آخر الأخبار
2023-06-14
جورج عدوان: لا أحد يمكنه فرض ارادته على النواب وما من ترهيب ولا كلام عالي النبرة بإمكانه ان يؤثر على قناعات اللبنانيين ولا أحد يمكنه فرض رئيس للجمهورية علينا
آخر الأخبار
2023-06-14
جورج عدوان: لا أحد يمكنه فرض ارادته على النواب وما من ترهيب ولا كلام عالي النبرة بإمكانه ان يؤثر على قناعات اللبنانيين ولا أحد يمكنه فرض رئيس للجمهورية علينا
0
آخر الأخبار
2023-06-14
النائب حسن فضل الله: أمامنا مرشحان الاول هو من ندعمه يحمل رؤية واضحة ويطمئن شريحة من اللبنانيين وسنصوّت له والمرشح الاخر اتفقوا عليه من هم في السلطة حتى الان واعتقد ان ما من شيء يجمعهم سوى الغاء اسم فرنجية ولا يملكون برنامجًا اصلاحيًا
آخر الأخبار
2023-06-14
النائب حسن فضل الله: أمامنا مرشحان الاول هو من ندعمه يحمل رؤية واضحة ويطمئن شريحة من اللبنانيين وسنصوّت له والمرشح الاخر اتفقوا عليه من هم في السلطة حتى الان واعتقد ان ما من شيء يجمعهم سوى الغاء اسم فرنجية ولا يملكون برنامجًا اصلاحيًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رواتب القطاع متوفرة في المالية وتنتظر مزاج النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رواتب القطاع متوفرة في المالية وتنتظر مزاج النواب
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:29
مقدمة النشرة المسائية 17-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:29
مقدمة النشرة المسائية 17-06-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
عرض أزياء بمواصفات عالمية.. بتوقيع مصمّمين شباب لبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:22
عرض أزياء بمواصفات عالمية.. بتوقيع مصمّمين شباب لبنانيين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-06-08
غادرت منزلها الزوجي ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
2023-06-08
غادرت منزلها الزوجي ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
0
امن وقضاء
2023-06-13
قوى الامن: القبض على أحد أفراد عصابة حاول أعضاؤها تهريب المخدرات من إسبانيا
امن وقضاء
2023-06-13
قوى الامن: القبض على أحد أفراد عصابة حاول أعضاؤها تهريب المخدرات من إسبانيا
0
أخبار لبنان
09:25
تيمور جنبلاط: الحوار الحقيقي هو السبيل الوحيد للوصول الى توافق داخلي
أخبار لبنان
09:25
تيمور جنبلاط: الحوار الحقيقي هو السبيل الوحيد للوصول الى توافق داخلي
0
أخبار دولية
2023-06-16
بوتين: طائرات إف-16 "ستحترق" اذا سلمت لكييف
أخبار دولية
2023-06-16
بوتين: طائرات إف-16 "ستحترق" اذا سلمت لكييف
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رواتب القطاع متوفرة في المالية وتنتظر مزاج النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رواتب القطاع متوفرة في المالية وتنتظر مزاج النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الإمارات تعزز الشراكة مع روسيا رغم العقوبات الغربية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الإمارات تعزز الشراكة مع روسيا رغم العقوبات الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
السعودية واكسبو ٢٠٣٠... حلم قد يتحقق قريبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
السعودية واكسبو ٢٠٣٠... حلم قد يتحقق قريبا؟
0
رياضة
13:34
انطلاق العد العكسي لبطولة آسيا لفِرقِ النُخبة في كرة السلة عند السيدات
رياضة
13:34
انطلاق العد العكسي لبطولة آسيا لفِرقِ النُخبة في كرة السلة عند السيدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بين السعودية وايران مزيد من التقارب تعزيزا للمصالحة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بين السعودية وايران مزيد من التقارب تعزيزا للمصالحة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:29
مقدمة النشرة المسائية 17-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:29
مقدمة النشرة المسائية 17-06-2023
0
أخبار دولية
13:23
في العاصمة الالمانية.. افتتحت دورةُ الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص
أخبار دولية
13:23
في العاصمة الالمانية.. افتتحت دورةُ الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
عرض أزياء بمواصفات عالمية.. بتوقيع مصمّمين شباب لبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:22
عرض أزياء بمواصفات عالمية.. بتوقيع مصمّمين شباب لبنانيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:54
انفصال سعد الصغير عن زوجته الراقصة برلنتي عامر.. والسبب صادم!
فنّ
05:54
انفصال سعد الصغير عن زوجته الراقصة برلنتي عامر.. والسبب صادم!
2
خبر كاذب
07:46
صورة للبابا فرنسيس تثير جدلاً... ما حقيقتها؟
خبر كاذب
07:46
صورة للبابا فرنسيس تثير جدلاً... ما حقيقتها؟
3
أخبار دولية
01:22
زلزال قوي يضرب غرب فرنسا
أخبار دولية
01:22
زلزال قوي يضرب غرب فرنسا
4
حال الطقس
01:03
الحرارة تتخطى عتبة الثلاثين درجة... وتقلبات بدءًا من الغد
حال الطقس
01:03
الحرارة تتخطى عتبة الثلاثين درجة... وتقلبات بدءًا من الغد
5
صحف اليوم
00:43
مصدر نيابي لـ"الجمهورية": الإتصالات الفرنسية - السعودية تتزامن مع إتصالات سعودية - سورية تتناول ملف لبنان
صحف اليوم
00:43
مصدر نيابي لـ"الجمهورية": الإتصالات الفرنسية - السعودية تتزامن مع إتصالات سعودية - سورية تتناول ملف لبنان
6
صحف اليوم
00:36
إنقسام بين قوى التغيير وتبادل المسؤوليات والإتهامات حيال ضرب وحدة التكتل بترشيح أزعور (الجمهورية)
صحف اليوم
00:36
إنقسام بين قوى التغيير وتبادل المسؤوليات والإتهامات حيال ضرب وحدة التكتل بترشيح أزعور (الجمهورية)
7
أمن وقضاء
08:20
ناصيف الياس زغيب خرج ولم يعد، هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
08:20
ناصيف الياس زغيب خرج ولم يعد، هل من يعرف عنه شيئًا؟
8
صحف اليوم
23:49
نصاب المجلس العسكري و"الخطر الداهم" على الجيش (نداء الوطن)
صحف اليوم
23:49
نصاب المجلس العسكري و"الخطر الداهم" على الجيش (نداء الوطن)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More