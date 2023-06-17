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المؤسسة المارونية للإنتشار في عيدها الـ15 : مصممّون على تسجيل اللبنانيين من كل أنحاء العالم وخدمة لبنان

أخبار لبنان
2023-06-17 | 11:24
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المؤسسة المارونية للإنتشار في عيدها الـ15 : مصممّون على تسجيل اللبنانيين من كل أنحاء العالم وخدمة لبنان
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المؤسسة المارونية للإنتشار في عيدها الـ15 : مصممّون على تسجيل اللبنانيين من كل أنحاء العالم وخدمة لبنان

دعت المؤسسة المارونية للانتشار بالتنسيق مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي للمشاركة في قداس إلهي في الصرح البطريركي يوم السبت 17 حزيران 2023، بمناسبة مرور 15 عامًا على إطلاق عملها في لبنان وفي بلاد الانتشار.

 ولقد شارك في القداس السفير البابوي باولو بورجيا وأساقفة السينودس الأربعين ورؤساء الرهبانيات المارونية والمؤسسات البطريركية وأعضاء المؤسسة وبعض أصدقائها. 

ولقد قُدمت القرابين عن نوايا أعضاء المؤسسة ومدرائها وموظفيها وعائلاتهم وعن نوايا المنتشرين ودول الانتشار التي احتضنتهم لاسيما وأنهم حملوا لبنان في قلوبهم وفي وجدانهم واستعادوا الجنسية اللبنانية. كذلك استذكرت النوايا المؤسسين والاعضاء الذين انتقلوا الى الحياة الابدية مع ضحايا انفجار المرفأ وجائحة كورونا وكافة المتضريين والمعوزين بسبب الضائقة الاقتصادية الخانقة. ولقد توجّه غبطته الى رئيس المؤسسة وأعضائها بتحية شكر وتقدير وهنأهم على الانجازات الكبيرة التي قامت بها المؤسسة خلال السنوات الماضية سواءً بفتح 15 مكتبًا في الانتشار تدفع رواتب موظفيها ونفقاتها من لبنان أو بتسجيل عشرات آلاف الأسماء بالتنسيق مع البعثات اللبنانية.

كذلك حيّا غبطته مبادرة الاكاديمية المارونية التي أطلقتها المؤسسة عام 2013 والتي ترأسها السيدة روز شويري لاسيما وأنها وفّرت لآلاف الطلاب المتحدرين فرصة التعرف على ثقافة لبنان وحضارته وعلى تاريخ الكنيسة المارونية وتراثها ومعالمها واستقبلت على نفقتها خلال سبع سنوات ما يقارب 500 شاب وشابة من أكثر من 35 بلد في الانتشار وقد تحولوا الى سفراء للمؤسسة في بلد اقامتهم.
وبعد انتهاء القداس، دعت المؤسسة الحاضرين الى غداء شراكة ومحبة حيث رحّب رئيسها المهندس شارل جورج الحاج بغبطة البطريرك والسفير البابوي والأساقفة والمدعويين وشكرهم على مشاركتهم هذه المناسبة، كما نوّه باحتضان غبطته مع مطارنة الانتشار لمهام المؤسسة في بلاد انتدابهم. كذلك توجّه بالشكر العميق الى أعضاء المؤسسة الذين يشرفون على إدارتها ويقدمون النصح والمشورة ولا يتوانون بتاتًا عن تقدمة التضحيات لمتابعة مسيرة المؤسِس الراحل الوزير ميشال اده. كذلك، خصّ بالشكر أعضاء المؤسسة المساهمين في جمعية "معًا في المحن – SOLIDARITY" التي تتابع دوريًا توزيع 10.000 حصة غذائية في اكثر من 750 بلدة وتؤمّن المنح المدرسية للولد الرابع وما فوق في المدارس النصف مجانية. ولقد تعهد السيد الحاج أمام الجميع تكثيف العمل في مكاتب المؤسسة وتطويره لايمانه العميق بدور الانتشار في المساعدة لانقاذ لبنان. 

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