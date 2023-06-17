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لقاء بين وزير الزراعة والاقتصاد حول شراء موسم القمح بسعر توجيهي ووضع شروط أمام استيراد زيت النخيل
أخبار لبنان
2023-06-17 | 12:35
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لقاء بين وزير الزراعة والاقتصاد حول شراء موسم القمح بسعر توجيهي ووضع شروط أمام استيراد زيت النخيل
عقد اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة بين وزير الزراعة عباس الحاج حسن ووزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام بحضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر و خبراء من الوزارتين وتم الإتفاق وضع آلية لشراء محصول القمح من الانتاج الوطني بصنفيه الطري و الصلب و الشعير من المزارعين مباشرة على ان يحدد السعر بعد عرضها على مجلس الوزراء في الجلسة القادمة لإقرارها ، وجرى الإتفاق على تفعيل اللجان المختصة واشراك خبراء مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وباقي الشركاء من الوزارات المعنية لما فيه خير للاقتصاد الزراعي بشكل خاص و الاقتصاد اللبناني بشكل عام.
كما وتم خلال اللقاء الاتفاق على ان تضع وزارة الاقتصاد والتجارة ضوابط امام استيراد زيت النخيل على أن يتابع هذا الموضوع من خلال الفنيين في الوزارتين لما فيه خير للاقتصاد اللبناني و للزراعات الصناعية و الزراعة اللبنانية مما يؤمن حماية للمنتج اللبناني.
وقدمت وزارة الزراعة كتاب الى وزير الاقتصاد حول وضع بعض الضوابط عند استيراد زيت النخيل الذي يستخدم في صناعة الاجبان والالبان باستبداله بمكونات الحليب الاساسية وطرحه في الاسواق بتسميات مختلفة مخالفة للمواصفات القياسية اللبنانية.
أخبار لبنان
الزراعة
والاقتصاد
القمح
توجيهي
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النخيل
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