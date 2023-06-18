الشيخ قاووق: من يرفض الحوار يتحمل مسؤولية إطالة أمد الفراغ الرئاسي

شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق على أن جلسة الأربعاء حملت رسالة واضحة وحاسمة بأن لا خيار إلاّ بالحوار، ودعمت مسار الحوار بشكل ملموس، وباعدت أولئك الواهمين والحالمين عن شعاراتهم غير الواقعية، وأعادتهم إلى الواقع بأن شعاراتهم أكبر من أحجامهم، وأن البلد لا يحتمل المزيد من المغامرات غير المحسوبة.وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة مجدل سلم الحدودية الجنوبية أكد الشيخ قاووق أن طبيعة التوازنات النيابية لا تسمح لأحد بفرض مرشحه على الآخر، وهي تقطع الطريق على منطق المواجهة والتحدي.وقال الشيخ قاووق إن حزب الله وحركة أمل يجددان الموقف الوطني الداعي إلى حوار غير مشروط على مستوى المرشحين والمشاركين، لافتاً إلى أن حزب الله وحركة أمل لم يفرضوا الشروط على أحد ولم يطالبوا بتخلي الآخرين عن مرشحهم من أجل الحوار، وإنما جماعة التحدي والمواجهة هم من يضعون شرطاً مسبقاً للحوار بأن يتخلّى حزب الله وحركة أمل عن مرشحهم، وهذا هو الفرض بحد ذاته.واعتبر الشيخ قاووق أن من يرفض الحوار، يتحمل مسؤولية إطالة أمد الفراغ الرئاسي، ويعمّق الأزمة، ولا يتحمّل المسؤولية الوطنية في هذه اللحظة التاريخية.ورأى الشيخ قاووق أنه عندما يكون البلد على مسار الانهيار، تكون الأولوية لإنقاذ البلد ووقف الانهيار، وليس لتقاطعات تهدف لتصفية الحسابات.