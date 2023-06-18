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عودة: كيف سيبنى وطن لا يستطيع النواب إحترام الدستور وإنتخاب رئيس بجدية وديمقراطية؟

أخبار لبنان
2023-06-18 | 06:47
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عودة: كيف سيبنى وطن لا يستطيع النواب إحترام الدستور وإنتخاب رئيس بجدية وديمقراطية؟
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عودة: كيف سيبنى وطن لا يستطيع النواب إحترام الدستور وإنتخاب رئيس بجدية وديمقراطية؟

عودة: كيف سيبنى وطن لا يستطيع النواب إحترام الدستور وإنتخاب رئيس بجدية وديمقراطية؟

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت.

وفي عظته، أشار إلى أن بلدنا يعاني بسبب يد الشر التي تتلاعب به وتتقاذفه غير آبهة إلا بمصالح من استعبدوا أنفسهم لخدمتها.

وقال: "إثنتا عشرة جلسة لانتخاب رئيس لم تكن سوى عمليات إجهاض تمنع إنقاذ بلد يكون وطنًا لجميع أبنائه. لماذا هذا الأسر الذي يقبع فيه بعض النواب الذين يفترض بهم أن يكونوا أحرارًا، وأصواتًا صارخة بصراخ الشعب اليائس؟ النيابة ليست هروبًا من المسؤولية بل هي تمثيل الشعب أحسن تمثيل. هل يؤيد الشعب حقًا تصرف نوابه وتقاعسهم عن القيام بواجبهم الأول وهو انتخاب رئيس للجمهورية، لا بالطريقة التي يريدونها بل كما يمليه الدستور؟ هل أحسن التصرف من أدلى بصوته وغادر القاعة وكأنه غير مهتم لا بالبلد ولا بنتيجة الإقتراع؟ هل هكذا تكون الممارسة الديمقراطية؟ وهل ضياع صوت أمر عادي لا يستحق الوقوف عنده أو الإعتراض عليه؟ ما هذه العبثية المدمرة؟ كيف سيبنى وطن لا يستطيع نواب الشعب فيه إحترام الدستور وإنتخاب رئيس بجدية وديمقراطية، رئيس لكل البلد، يشارك في عملية انتخابه جميع النواب، ويكون خادما للشعب بأسره، لا لجماعات محددة فقط؟ ألم يحن وقت التخلي عن الأنانيات والمصالح من أجل إنقاذ البلد؟"

أخبار لبنان

الياس عوده

رئيس للجمهورية

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