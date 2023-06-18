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أ.ف.ب.: المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان يصل إلى بيروت الأربعاء

أخبار لبنان
2023-06-18 | 09:24
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أ.ف.ب.: المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان يصل إلى بيروت الأربعاء
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أ.ف.ب.: المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان يصل إلى بيروت الأربعاء

يسافر المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان الأربعاء إلى بيروت لمحادثات مع المسؤولين السياسيين، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي.
 
وأكّد المصدر المذكور لوكالة فرانس برس أن تاريخ الزيارة في الحادي والعشرين من حزيران مؤكد، بعدما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن زيارة لودريان بيروت "الأسبوع المقبل".
 
وتحدّث مصدر آخر مطّلع على الملف عن زيارة يوم الأربعاء، لكن لم يحدد أيّ من المصدرين المدة التي سيبقى فيها لودريان في بيروت ولا المسؤولين الذين قد يلتقيهم.

أخبار لبنان

جان-إيف لودريان

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