باسيل في قطر ... من سيلتقي؟

لودريان في مهمة استطلاعية في بيروت (الشرق الاوسط)

لودريان في مهمة استطلاعية في بيروت (الشرق الاوسط)

موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…