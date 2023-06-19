الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نواب قوى المعارضة: الجلسة التشريعية غير دستورية ولن نحضرها حماية لحقوق اللبنانيين والقطاع العام

أخبار لبنان
2023-06-19 | 01:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نواب قوى المعارضة: الجلسة التشريعية غير دستورية ولن نحضرها حماية لحقوق اللبنانيين والقطاع العام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نواب قوى المعارضة: الجلسة التشريعية غير دستورية ولن نحضرها حماية لحقوق اللبنانيين والقطاع العام

نواب قوى المعارضة: الجلسة التشريعية غير دستورية ولن نحضرها حماية لحقوق اللبنانيين والقطاع العام

اعلن نواب قوى المعارضة انه بعد تعطيل الجلسة الثانية عشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية من قبل فريق الممانعة، دعى رئيس المجلس الى جلسة تشريعية وكأن شيئا لم يكن. وفي هذا الاطار، أصدر النواب بياناً أكدوا فيه للبنانيين التالي:

اولاً: ان موقفنا المتمثل بعدم حضور جلسات تشريعية هو نابع من منطلق مبدأي ودستوري ، كما وهو اليوم حماية لحقوق اللبنانيين عامة وموظفي القطاع العام خاصة، فالمجلس النيابي، الذي يصادر رئيسه ارادته سعياً الى التطبيع مع الفراغ، لا يمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية بحسب الدستور، وهو يعد هيئة ناخبة حصراً حتى انتخاب الرئيس.

ثانيا: ان الجلسة غير دستورية لانه لا يمكن اقرار اعتمادات اضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية، والتي لم تقدم اي حلول لكل الازمات التي نعاني منها. 

ثالثاً: واستطراداً، ان المطروح اليوم يعيدنا الى نفس المنطق الذي بدأ منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة، التي سرعت بالانهيار، مرورا بالزيادات الاخيرة العشوائية غير الممولة على رواتب واجور القطاع العام والتي أدت الى تضخم كانت نتيجته تدني القيمة الشرائية لهذه الرواتب الى اقل من النصف. هذا النهج الذي يفتقد الى الجدية والى رؤية وخطة شاملة، لا يمكنه معالجة المشاكل، خصوصا في غياب مصادر تمويل فعلية لهذه الاعتمادات، بل سيؤدي الى تضخم جديد يقلص قيمة الزيادة. 

رابعاً: ندعو مرة اخرى جميع الزملاء النواب الى الالتئام فوراً تحت قبة البرلمان في جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متعددة، كما ينص الدستور، حتى الوصول الى انتخاب  رئيس جمهورية اصلاحي قراره حر وملتزم الحفاظ على سيادة لبنان، يباشر باعادة تكوين السلطة في سبيل اطلاق عملية الانقاذ ومعالجة كل نتائج الازمة بشكل مدروس وعلمي ومتاح وعلى رأسها رواتب موظفي القطاع العام.

الموقعون النوّاب:

جورج عدوان سامي الجميل وضاح الصادق ميشال معوض
ميشال الدويهي فؤاد مخزومي غسان حاصباني  مارك ضو
ستريدا جعجع نديم الجميل الياس حنكش اشرف ريفي 
سليم الصايغ جورج عقيص نزيه متى سعيد الاسمر
فادي كرم كميل شمعون غياث يزبك جهاد بقرادوني
رازي الحاج ملحم الرياشي شوقي دكاش انطوان حبشي
الياس اسطفان بيار بو عاصي زياد حواط ايلي خوري
غادة ايوب

أخبار لبنان

آخر الأخبار

نواب قوى المعارضة

الجلسة التشريعية

لبنان

LBCI التالي
على الرغم من إقفاله بالشمع الأحمر... شاحنات النفايات ما زالت تفرغ حمولتها في مكب كفرتبنيت!
جعجع: أزعور ليس مرشحنا المفضل كقوات لبنانية لكنه جاء نتيجة اتفاق ونحن نتمسك به
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-04-18

تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان ينفذ وقفةً إحتجاحية بالتزامن مع الجلسة التشريعية

LBCI
خبر عاجل
04:40

مجلس النواب يقرّ البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام واساتذة الجامعة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
04:32

بطرس رئيساً للنقابة اللبنانية للدواجن لولاية ثانية: سنواصل عملية تطوير القطاع

LBCI
أخبار لبنان
04:10

ميقاتي اطلع من المدير العام لشركة "توتال لبنان" على اعمال حفر البئر الاستكشافية في الرقعة النفطية رقم 9

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:37

ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء... ماذا على جدول الأعمال؟

LBCI
أخبار لبنان
04:32

بطرس رئيساً للنقابة اللبنانية للدواجن لولاية ثانية: سنواصل عملية تطوير القطاع

LBCI
أخبار لبنان
04:28

بري: "اذا بدنا نرد على هؤلاء منبطل نشتغل"

LBCI
أخبار لبنان
04:10

ميقاتي اطلع من المدير العام لشركة "توتال لبنان" على اعمال حفر البئر الاستكشافية في الرقعة النفطية رقم 9

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:40

مجلس النواب يقرّ البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام واساتذة الجامعة اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
14:39

طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": كنا نلتقي مع الفرقاء ومستعد لأكون جسراً بين سليمان فرنجية وجميع النواب والاحزاب للحوار لخلق جوّ من الاستقرار ولا أحد سيخسر من الحوار حتى في حال لم نصل الى نتيجة

LBCI
آخر الأخبار
04:31

اقفال الادارات والمؤسسات العامّة والبلديات لمناسبة عيد الاضحى اعتبارًا من 28/6/2023 ولغاية 30/6/2023

LBCI
أخبار دولية
02:34

أوكرانيا تعلن استعادة قرية جديدة في الجبهة الجنوبية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:17

طوني فرنجية للـLBCI: نعد بطرح طاولة حوار حول الاستراتيجية الدفاعية... ومستعد للقاء أي شخصية سياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حجر البازالت الاسود دخل إلى حياة سكان الكواشرة العكارية اليومية... وصناعة الاجران مثال على ذلك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مشروع الطاقة الشمسية في المدارس...كيف يُترجم ماديا على الاهل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أول رحلة تجارية بين صنعاء والسعودية منذ سبع سنوات إنطلقت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هل تسجل زيارة بلينكن الى بكين خرقاً إيجابياً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بلال وعباس... بطلان في البادمنتون ومصدر إلهام لغيرهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مدينة الشلال تحولت الى خلية نحل وفرح مع رالي جزين 2023 الحادي عشر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

باريس تستضيف قمة عالمية لمحاربة التغير المناخي...فهل سيستفيد لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

لودريان الأربعاء في بيروت... والحوار هل هو البديل عن الانتخاب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:13

وفاة الشيف رمزي بنوبة قلبية مفاجئة

LBCI
منوعات
05:52

بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!

LBCI
أخبار لبنان
10:03

باسيل في قطر ... من سيلتقي؟

LBCI
منوعات
05:26

توفيت للمرة الثانية في أسبوع واحد!

LBCI
آخر الأخبار
16:03

طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": في حال وصل فرنجية الى الرئاسة سيكف يد التدخلات السياسية عن القضاء وأي رئيس سيصل يجب ان يعيد المحاكمة في قضية المرفأ على امل ان نصل الى الحقيقة ويجب ان يكون هناك محكمة خاصة أم مجلس عدلي تسقط امامها كل الحصانات

LBCI
خبر عاجل
02:27

قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي

LBCI
آخر الأخبار
14:58

طوني فرنجية لـ الأحد مع ماريو: من صوّت لأزعور كان يعلم انه من غير الممكن ان يصل للرئاسة وفي كلّ مرّة نأتي بقائد جيش رئيسا نضرب مؤسسة الجيش ويصبح كلّ قائد جيش يتصرف كولي عهد ولا حظوظ متقدمة لجوزيف عون لكن إن حصل على ٨٦ صوتا فألف مبروك

LBCI
خبر عاجل
14:39

طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": كنا نلتقي مع الفرقاء ومستعد لأكون جسراً بين سليمان فرنجية وجميع النواب والاحزاب للحوار لخلق جوّ من الاستقرار ولا أحد سيخسر من الحوار حتى في حال لم نصل الى نتيجة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More