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جعجع: أزعور ليس مرشحنا المفضل كقوات لبنانية لكنه جاء نتيجة اتفاق ونحن نتمسك به
أخبار لبنان
2023-06-19 | 01:17
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جعجع: أزعور ليس مرشحنا المفضل كقوات لبنانية لكنه جاء نتيجة اتفاق ونحن نتمسك به
جعجع: أزعور هو الخيار الثالث والآن ليس الوقت المناسب للتخلي عنه
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن محور الممانعة بقيادة حزب الله يريد فرض انتخاب سليمان فرنجية رئيسا للبلاد، وإلا سيستمر في عرقلة عملية الاقتراع إلى أجل غير مسمى. وأعرب عن اعتقاده بأن هذا المحور لن يسمح بعقد جلسات انتخابية في المستقبل القريب.
وقال جعجع وفي مقابلة مع "
l'orient le jour
": "بعد أشهر عدة من العمل الجاد لفريق الممانعة من أجل فرض مرشحه وتحسين نتيجة الأصوات التي يحوز عليها، تمكّن فرنجية من الحصول على 51 صوتًا فقط بينما نال جهاد أزعور 59 صوتا وهو موجود في واشنطن، بعيدا من مسرح السياسة المحلية. علاوة على ذلك، لم تفاجئنا نتائج المرشحين. كما أننا على يقين من أن محور الخصم قد استخدم كل الوسائل الممكنة والتي لا يمكن تخيّلها لتحسين نتيجة مرشحه. لذا، نحن مقتنعون بأن الوقت ليس للتخلي عن أزعور بل لتقويته".
وسئل: في المقابل، سيعمل محور الخصم على تقوية فرنجية. هل ستلوّح بسلاح تعطيل النصاب مرة أخرى كما فعلت من قبل؟ فأجاب رئيس القوات: "يجب التمييز بين الكلام الذي يهدف إلى ممارسة الضغط وبين الممارسة السياسية. لم نقاطع أبدا جلسة انتخابية ولم نمنع أيضا إجراء الانتخابات بخلاف نواب الممانعة وأتباعهم الذين يضاعفون الخطب المتعلقة بضرورة احترام الدستور وانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، حال الكتلة النيابية التي يتزعمها نبيه بري، وكان نوابها من أوائل الذين غادروا مقاعدهم في المجلس ليتسببوا بعدم اكتمال النصاب القانوني، حتى أن البعض غادر قبل فرز الأصوات. وهذا أمر مخزٍ في الوقت الذي أصبح فيه مجلس النواب الآن كتلة إنتخابية حصرية. وأضاف: "في هذا السياق، أوّد أن أوضح أننا سنقاطع الجلسة التشريعية المقرر عقدها اليوم، لأن الأولوية المطلقة يجب أن تعطى للانتخابات الرئاسية، وأي دعوة للقيام بأي أمرٍ آخر، هي نكتة سيئة التوقيت".
وعمّا اذا سيؤدي تقاطعه الواضح مع جبران باسيل حول اسم أزعور إلى اتفاق معراب ثان، ولا سيما أن التيار الوطني الحرّ احترم التزاماته وصوّت (في غالبيته) لأزعور، أوضح جعجع أن "أزمة الثقة مع باسيل التي استمرت ست سنوات لا يمكن استيعابها في ستة أيام. يريد رئيس التيار الوطني الحرّ إقصاء فرنجية من السباق إلى بعبدا. أما نحن نرفض بطبيعة الحال انتخاب مرشح حزب الله لرئاسة البلاد. لذلك تقاطعنا على دعم أزعور. لكن هذا الامر، لا علاقة له باتفاقية معراب محتملة (كتلك التي تم إبرامها بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ في كانون الثاني 2016، والتي سمحت بانتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية في تشرين الأول من نفس العام). خصوصا وأن اتفاق معراب ظل حبرا على ورق".
وقال: "بالعودة إلى الانتخابات الرئاسية، كنت أتوقع أن يدلي نائب واحد في تكتل التيار الوطني الحرّ ببيان يعلن في خلاله دعم التيار لمرشح القوات اللبنانية ميشال معوض كما دعم حزب القوات مرشح التيار في العام 2016. لكن ذلك لم يحدث. واليوم، لا توجد أيّ قواسم مشتركة بين القوات والتيار في عملية إدارة البلاد، بل يتقاطعان حول قضايا محددة كالاستحقاق الرئاسي. وأذكر أن أزعور ليس مرشحنا المفضل كقوات لبنانية، لكنه جاء نتيجة اتفاق، ونحن نتمسك به. إنما أعتقد أنه في حال عرض حزب الله على باسيل اتفاقا بشأن مرشح ثالث (غير فرنجيه وأزعور)، فقد يؤيده".
ورداً على سؤال حول من يمكنه تجسيد الخيار الثالث في نظر القوات اللبنانية، خصوصا وأنك كنت من أوائل الذين اقترحوا اسم قائد الجيش جوزيف عون كمرشح توافقي؟، أجاب جعجع: "أزعور هو خيارنا الثالث. بدأنا بترشيح معوض ضد فرنجية. لذا، أزعور هو الخيار الثالث. والآن ليس الوقت المناسب للتخلي عنه. أما بالنسبة إلى قائد الجيش، فيحتاج إلى 86 صوتا (ثلثي أعضاء مجلس النواب) ليتم انتخابه. وما من مشكلة لدينا إن أتى نتيجة اتفاق".
وعن توقعه من زيارة جان إيف لو دريان إلى بيروت وهل سيؤدي تعيينه مبعوثا إلى لبنان، إلى تغيير النهج الفرنسي في الملف الرئاسي، رأى جعجع وجوب التحدّث أولا مع لو دريان. وقال: "أنتظر ما سيقوله، لكنني لا أتوقع أمراً غير عادي، خصوصا أن المشكلة تكمن في الزعماء المحليين. انطلاقا من هنا، أشك في تحقيق اختراق على هذا المستوى، ما لم تضغط فرنسا والسعودية على إيران لتدفع حزب الله باتجاه تليين موقفه، وهو أمر غير محتمل."
وعن مقاربة السعودية للاستحقاق الرئاسي ولا سيما أنه حليف كبير لها، أوضح جعجع أن السعودية جادة جدا في دعوتها للبنانيين إلى التوافق وانتخاب رئيس جديد للبنان، إنما عملياً لا يريدون (السعوديون) التدخل. لكن بعد الانتخابات، سيدلون برأيهم".
أخبار لبنان
جعجع
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سليمان فرنجية
أزعور
التالي
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