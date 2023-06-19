جعجع: أزعور ليس مرشحنا المفضل كقوات لبنانية لكنه جاء نتيجة اتفاق ونحن نتمسك به

نواب قوى المعارضة: الجلسة التشريعية غير دستورية ولن نحضرها حماية لحقوق اللبنانيين والقطاع العام

نواب قوى المعارضة: الجلسة التشريعية غير دستورية ولن نحضرها حماية لحقوق اللبنانيين والقطاع العام

بن سلمان لماكرون: على اللبنانيين أن يتوافقوا فيما بينهم لإنهاء الفراغ الرئاسي (الجريدة الكويتية)