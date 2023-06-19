على الرغم من إقفاله بالشمع الأحمر... شاحنات النفايات ما زالت تفرغ حمولتها في مكب كفرتبنيت!

شاحنات النفايات ما زالت تفرغ حمولتها في مكب كفرتبنيت

تصاعدت سحب الدخان من مكب النفايات في بلدة كفرتبنيت حيث لا تزال الشاحنات تفرغ حمولتها، وقد تم ليلا افراغ حمولتي شاحنتين محملتين بالنفايات من الصوانة والنبطية الفوقا، على الرغم من إقفال المكب بالشمع الأحمر من قبل قاضي الأمور المستعجلة في المحافظة القاضي أحمد مزهر، اثر الشكاوى التي تقدمت بها بلدات القليعة وبرج الملوك وديرميماس وارنون على خلفية تصاعد دخان النفايات في المكب الذي يلوث البيئة والصحة والسلامة العامة في البلدات المحيطة به، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.