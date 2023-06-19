ميقاتي اطلع من المدير العام لشركة "توتال لبنان" على اعمال حفر البئر الاستكشافية في الرقعة النفطية رقم 9

عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المدير العام لشركة "توتال لبنان"رومان دو لا مارتينيير قبل ظهر اليوم في السرايا آخر المستجدات المتعلقة بحفر البئر الاستكشافي في الرقعة النفطية رقم 9، حيث أنه من المتوقع وصول منصة الحفر TransOcean Barents إلى المياه اللبنانية في أب 2023.



وبحث مدير "توتال" التحضيرات الجارية حالياً لا سيما لجهة استيراد المواد اللازمة لانشطة الحفر والتلزيمات ذات الصلة.



وأبدى اهتمام شركة توتال العالمية بالاستثمار في الطاقات المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية والرياح.



وإستقبل رئيس الحكومة سفير النمسا في لبنان رينيه بول امري، في حضور النائب السابق ميشال فرعون، وتم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين.



وإجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران ورئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية انطوان شربل.