بري: "اذا بدنا نرد على هؤلاء منبطل نشتغل"

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في مداخلة في مستهل الجلسة التشريعية: "في ناس شايفة الدستور بأن لا تجتمع الحكومة وألا مجلس نيابيا يعمل ويشرّع وعليه اذا بدنا نرد على هؤلاء منبطل نشتغل".