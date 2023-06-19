ميقاتي التقى تيمور جنبلاط ووزير الخارجية الذي اطلعه على نتائج مؤتمر بروكسل

ميقاتي التقى تيمور جنبلاط ووزير الخارجية

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد نيابي ظهر اليوم في السرايا.



وضم الوفد النواب وائل ابو فاعور، فيصل الصايغ، وهادي أبو الحسن.



كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي اطلعه على نتائج مؤتمر بروكسل المتعلق بملف النازحين السوريين.