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زيارة رسمية لبعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي للبنان تبدأ اليوم
أخبار لبنان
2023-06-19 | 05:50
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زيارة رسمية لبعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي للبنان تبدأ اليوم
ستقوم بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي بزيارة رسمية للبنان بين 19 حزيران الحالي و23 منه. وتترأس البعثة النائبة إيزابيل سانتوس وتتألف من 4 أعضاء في البرلمان الأوروبي ينتمون إلى أربع مجموعات سياسية.
وتهدف الزيارة بشكل رئيسي إلى عقد الاجتماع السادس عشر للبنان والاتحاد الأوروبي الخاص بالعلاقات البرلمانية بين الطرفين.
إلى ذلك، ستُعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، وممثلي المجتمع المدني، وسيتضمن البرنامج زيارات لمشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن زيارات ميدانية لمخيمات فلسطينية خاضعة لإشراف وكالة الأونروا وتجمعات غير نظامية للاجئين السوريين تحت إشراف برنامج الأغذية العالمي.
أخبار لبنان
زيارة رسمية
بعثة العلاقات مع بلدان المشرق
البرلمان الأوروبي
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