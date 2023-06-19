ملحم خلف: الجلسة اليوم هي محاولة لتخدير الناس

شدد النائب ملحم خلف على أن الجلسة التشريعية تؤكد عدم وجود تغيير في النهج الذي تدار به الدولة وهي مخالفة دستورية جديدة.



وأكد خلف من مجلس النواب حيث ينفذ اعتصامه المفتوح مع النائبة نجاة عون صليبا، أن الجلسة اليوم هي محاولة لتخدير الناس من خلال تشريع الترقيع لإبقاء المواطنين أداة طيعة لكلام حق يراد به باطل.