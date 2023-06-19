سينودس كنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك يبدأ بخلوة روحيّة

استهل آباء سينودس كنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك اجتماعاتهم بخلوة روحيّة يعظ خلالها سيادة المطران جورج خوام على أن تفتتح الجلسات رسميا بعد ظهر اليوم الاثنين وتنتهي في الرابع والعشرين من حزيران الحالي وعلى جدول أعماله التهيئة للسينودس الروماني حول المجمعية، التهيئة للمئوية الثالثة لكنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك، متابعة عمل لجنة الشبيبة البطريركية، متابعة العمل على تجديد الشرع الخاصّ، انتخاب مطارنة ومواضيع أخرى. وقد توافد السادة المطارنة من دول الشرق الأوسط ومن بلدان الانتشار للمشاركة في السينودس السنوي الذي يرأسه غبطة البطريرك يوسف العبسي وبحضور الرؤساء العامّين للرهبانيات.