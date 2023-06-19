الرواتب الى الموظفين قبل العيد.. اليكم التفاصيل

الرواتب الى الموظفين قبل العيد.. اليكم التفاصيل



مرّ التشريع في مجلس النواب على الرغم من مقاطعة نواب المعارضة.



فقد حسمها التيار الوطني الحر وشارك تكتل لبنان القوي في الجلسة النيابية التشريعية شرط ان يقتصر جدول اعمالها على بند الرواتب للقطاع العام فقط.



وفي الجلسة قال الرئيس نبيه بري هناك اناس ترى الدستور بأن لا تجتمع الحكومة وان لا يعمل ويشرع المجلس النيابي، وعليه اذا اردنا ان نرد على هؤلاء نتوقف عن العمل.



وفي الجلسة التي لم تتعد النصف ساعة، أقر مجلس النواب البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النقل.



