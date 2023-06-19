انطلاق امتحانات الشهادة الرسمية المهنية في 58 مركزا في كلّ لبنان

امتحانات الشهادة الرسمية المهنية انطلقت بقاعا

انطلقت امتحانات الشهادة الرسمية المهنية بقاعا في ثلاث مراكز زحلة وحزرتا ورياق وحضر الطلاب باكرا مع اهاليهم الى امام المراكز ودخلوا اليها بعد ان برزوا بطاقات الترشيح واعطى رؤوساء المراكز التعليمات والتوجهيات لطلاب قبل دخول قاعات الامتحانات.



فعلى الرغم من تعثر العام الدراسي مهنيا بسبب اضراب المعاهد الرسمية الا ان الطلاب المغاهد رسمية استعدوا جيدا فهم فضلوا التعليم المهني والتقني على التعليم الاكاديمي.