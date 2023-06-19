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فرق مصلحة الاقتصاد تابعت جولاتها على معامل تعبئة المياه في الجنوب... اقفال معمل بالشمع الأحمر وتسطير محاضر ضبط

أخبار لبنان
2023-06-19 | 06:43
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فرق مصلحة الاقتصاد تابعت جولاتها على معامل تعبئة المياه في الجنوب... اقفال معمل بالشمع الأحمر وتسطير محاضر ضبط
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فرق مصلحة الاقتصاد تابعت جولاتها على معامل تعبئة المياه في الجنوب... اقفال معمل بالشمع الأحمر وتسطير محاضر ضبط

فرق مصلحة الاقتصاد تابعت جولاتها على معامل تعبئة المياه في الجنوب

تابعت فرق مصلحة الاقتصاد جولاتها على معامل تعبئة المياه في الجنوب بحضور رئيسة المصلحة ميساء حدرج في محور برج رحال معروب وشحور، وتبين من نتيجة التحليل الجرثومي لعينة مياه في معروب انها تحتوي على براز بشري وحيواني وبكتيريا كثيفة، وعليه قام جهاز أمن الدولة - مكتب صور - بمخابرة النيابة العامة في الجنوب بشخص القاضي رهيف رمضان الذي بدوره أمر بإقفال المعمل بالشمع الاحمر وتم حجز المعدات والعبوات.

وعمل فريق آخر بمتابعة نتائج العينات في محور المساكن الشعبية وبرج الشمالي والبازورية، حيث تبين وجود ثلاث عينات غير مطابقة للمواصفات، فتم تنظيم بحقهم محاضر ضبط وتوقيفهم مباشرة عن العمل الى حين اجراء التعقيم اللازم واعادة سحب عينات للتثبت من مطابقتها. مع الاشارة الى انه تباعا ستظهر نتائج عينات في باقي المناطق.

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