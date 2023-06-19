نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاستمرار بالإضراب التحذيري وعدم طباعة وتسليم الفواتير

قررت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الاستمرار بالإضراب التحذيري والاعتصام داخل كافة مراكز المؤسسة وعدم طباعة وتسليم الفواتير لغاية نهار الجمعة 23/6/2023 ضمناً.



ويستثنى من الاضراب الاستثمار في معامل الانتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومصلحة التنسيق وعدم اجراء اي مناورات على الشبكة الا بعد التنسيق مع النقابة.



وكانت النقابة عقدت اجتماعها اليوم الاثنين الموافق 19/6/2023 من ضمن اجتماعاتها المفتوحة حيث اكدت على المطلبين للعمال والمستخدمين وهما الدعم المالي والاستشفاء والطبابة بواسطة تحضير دفتر شروط لشركة تأمين صحي واستشفائي وليس لشركة Management المعتمدة حالياً ولتاريخه لم نرى اي تدبير من قبل ادارتنا ومجلسها الكريم ليبنى على الشيء مقتضاه علماً ان المستخدمين والعمال يتكبدون اعباء مالية من خلال تأمين طبابتهم بواسطة شركة Management والامثلة موجودة و كثيرة.