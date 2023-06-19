لافاجيت: تخفيف وتيرة العمل برفع النفايات من مدن أتحاد بلديات الفيحاء

بيان صادر عن شركة لافاجيت..

أعلنت شركة لافاجيت أنها بدأت تخفيف وتيرة العمل برفع النفايات من مدن أتحاد بلديات الفيحاء.



وصدر عنها البيان التالي:



"تفيد شركة لافاجيت المعنيين والمواطنين في مدن أتحاد بلديات الفيحاء (طرابلس، الميناء، البداوي، والقلمون) بأنها بدأت تخفيف وتيرة العمل برفع النفايات من مدن الإتحاد منذ مساء اليوم ٢٠٢٣/٦/١٩ والسبب يعود الى عدم دفع مستحقاتها المالية منذ تشرين الاول ٢٠٢٢ وحتى تاريخه، وهذا الأمر يشكل عباءً كبيراً عليها بسبب التزامها بدفع الرواتب والأجور للموظفين والعمال على الوقت، وخصوصاً نحن قادمون على فترة أعياد. بالإضافة الى الكلفة الباهظة التي تتكبدها الشركة بتصليح وصيانة الأليات لتأمين أستمرارية العمل.



وعليه تأسف الشركة وتعتذر من المواطنين بمدن الإتحاد بالاستمرار بتخفيف وتيرة أعمالها بعدم رفع النفايات، واذا لم يتم دفع كامل مستحقاتها ستضر آسفة الى التوقف النهائي عن العمل على أمل تفهم المواطنين الموضوع حتى تحقيق مطلبها".

