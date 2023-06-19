لقاء تنسيقي وزاري ثلاثي: لمتابعة الملفات التي تحافظ على الاقتصاد الوطني

لقاء تنسيقي وزاري ثلاثي في المجلس النيابي..

عقد لقاء ثلاثي ضم كل من وزراء الصناعة والزراعة والاقتصاد، جورج بوشكيان ، عباس الحاج حسن و امين سلام.



الوزراء اكدوا على التنسيق الدائم و تفعيل التنسيق لما فيه خير للمستهلك اللبناني ، والمصنع و المنتج الزراعي.



واتفق المجتمعون على ان تؤلف لجنة شراكة من الفنيين من الوزارات الثلاث (الصناعة و الزراعة و الاقتصاد) لمتابعة الملفات التي من شأنها الحفاظ على الاقتصاد الوطني و دعم كل متفرعاته من المنتج الى المستهلك.