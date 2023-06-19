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قرار للمرتضى بفتح المتحف والمعالم الأثرية مجانًا السبت الأول من كل شهر أمام موظفي الإدارة العامة

قرار للمرتضى بفتح المتحف والمعالم الأثرية مجانًا السبت الأول من كل شهر أمام موظفي الإدارة العامة









أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى قرارًا قضى بموجبه فتح المتحف الوطني وسائر المعالم الأثرية مجانًا يوم السبت الأول من كل شهر أمام موظفي الإدارة العامة والأسلاك الأمنية والعسكرية العاملين والمتقاعدين وأفراد عائلاتهم (الزوج والزوجة والأولاد)، وذلك شرط إبراز ما يثبت صفاتهم تلك.

