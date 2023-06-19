اقفال معمل البان واجبان في دبين لعدم الالتزام بالشروط الصحية

قامت دورية من امن الدولة مكتب مرجعيون حاصبيا - مديرية النبطية الإقليمية في إطار حماية الأمن الغذائي، بإقفال معمل البان وأجبان بالشمع الاحمر في بلدة دبين - قضاء مرجعيون، لعدم الالتزام بالشروط الصحية المطلوبة، بناء لاشارة القضاء المختص.