الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه
أخبار لبنان
2023-06-19 | 15:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه
3
min
باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه
باسيل لـ عشرين_30: إذا كان طرح الانتخابات النيابية المبكرة رسالة من بري فهي مردودة مع الشكر
أكّد النائب جبران باسيل أن لا إمكانية اليوم لرفاهية الوقت ولا إمكانية لفرض رئيس فيما الاستراتيجية هي التوافق، مشدّدًا على أنّ أي انتظار هو مميت "فسنعود الى التوافق في الأخير".
وفي ما خصّ النواب الذين لم يصوّتوا للوزير السابق جهاد أزعور، قال: "هناك نظام في التيار الوطني الحرّ فيه حرية وديمقراطية وسأتّخذ إجراءات في مسألة من لم يلتزم بقرار انتخاب أزعور وسأحيله للهيئة المعنية وسيأخذ مساره اللازم في التيار".
وعن الحوار اعتبر أنّ رئيس تيار المرده سليمان فرنجية لا يستطيع أن يقوم بالدعوة للحوار إذا كان طرفًا، قائلًا: "اذا قمنا بتفاهم داخلي نغلق الباب أمام تدخلّ الخارج ولكن يجب أن يكون الفريق الآخر مستعدًا للحوار".
وأكّد أنّ القطريين يطلبون حلًّا، مشيرًا الى انّ اسم قائد الجيش جوزيف عون هو من الاسماء المطروحة، قائلًا: "لست ضده لكن لا أرى أنه ينطبق عليه المشروع الاصلاحي ولن أسمح أن يكون التيار الوطني في مشروع محكوم بالفشل".
وأضاف: "اذا في كلّ مرّة نجعل قائد الجيش رئيسًا "نخرب" الجيش والدولة والدستور"، مشيرًا الى ان لا خيار لدينا لنحافظ على فرادة لبنان ألا أن نعرف كيف ندير خلافتنا في التوافق وليس في الطلاق.
ورأى في حديث لبرنامج "عشرين_30" عبر الـLBCI أنّ فكرة الرئيس القوي تمّ رفضها من قبل الجميع، قائلًا: "لم نتوقّف كتيار من تقديم الطروحات ولكن يجب أن يلاقونا على الحلول".
وقال في سياق منفصل: "إذا كان طرح الانتخابات النيابية المبكرة رسالة من رئيس مجلس النواب نبيه بري فهي مردودة مع الشكر ونوابنا أخذناهم بأصواتنا"، لافتًا الى أنّ طبيعة القانون تفرض التحالف.
وأكد أن أزمة الثقة مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عمرها 60 سنة وليس 6 سنوات"، وقال: "في كلّ تاريخنا لا يوجد ما يسمح بالتشكيك فينا والاتفاق ضرب في العمق عندما تمّ التخلي عن شريك العهد وهو رئيس الحكومة والذي كان هناك بندًا حوله وشرط القوات للتصويت لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون كان المحاصصة".
واعتبر أنّ الفراغ هو بسبب الدستور وتركيبة لبنان، مشدّدًا على أنه بغياب الراعي الخارجي نحتاج إلى توافق داخلي.
ورأى أنّ الحل هو بانتخاب مباشر من الشعب، معتبرًأ أنّ الأزمة أبعد من الرئاسة وهي أزمة كيان ووطن ودولة أما الحل فهو تحييد هذا الكيان عن الخارج باستثناء اسرائيل.
وقال: "لست ضدّ الفيدرالية ولكن ليست ممكنة في لبنان وما يبقى هو النظام الطائفي أو النظام المدني لكن النظام الطائفي لا يدوم".
وعن علاقته بحزب الله، قال: "نحن "حملنا يلي ما بينحمل" وواجبنا أن نقف مع مكوّن لبناني ضدّ إسرائيل وضدّ داعش ولن نسمح بخايارات تدميرية لكن هذا لا يعني ذوباننا في الآخرين وانصياعنا لقراراتهم واذا نحن سيتم تخويننا لا أعرف من سيبقى".
وأضاف: "من يشكك اليوم أن سوريا لا تريد عودة النازحين فليرتّب عودتهم وليدعها ترفض وعلاقة لبنان بسوريا لا تختصر بشخص واحد".
أخبار لبنان
لـ"عشرين_30":
الجيش
المشروع
الاصلاحي
ينطبق
التالي
ميقاتي اطلع من المدير العام لشركة "توتال لبنان" على اعمال حفر البئر الاستكشافية في الرقعة النفطية رقم 9
لبنان القويّ: سنشارك في الجلسة على ان يقتصر جدول اعمالها على بند الرواتب للقطاع العام فقط
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:28
باسيل لـ عشرين_30: القطريون يطلبون حلًّا واسم جوزيف عون هو من الاسماء المطروحة ولست ضده لكن لا أرى أنه ينطبق عليه المشروع الاصلاحي
آخر الأخبار
15:28
باسيل لـ عشرين_30: القطريون يطلبون حلًّا واسم جوزيف عون هو من الاسماء المطروحة ولست ضده لكن لا أرى أنه ينطبق عليه المشروع الاصلاحي
0
آخر الأخبار
2023-05-15
جنبلاط لـ"عشرين 30": طرح قائد الجيش إلى الرئاسة يحتاج إلى تعديل دستوريّ وإذا أراد أن يكون مرشّحًا يجب أن يبدل بزّته العسكرية إلى مدنية
آخر الأخبار
2023-05-15
جنبلاط لـ"عشرين 30": طرح قائد الجيش إلى الرئاسة يحتاج إلى تعديل دستوريّ وإذا أراد أن يكون مرشّحًا يجب أن يبدل بزّته العسكرية إلى مدنية
0
خبر عاجل
2023-05-10
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": إذا أراد قائد الجيش خوض مغامرة رئاسة الجمهورية فعليه أن يتكلم بالسياسة ولا اريد أن احرجه بذلك ولكن على المرشح أن يطرح أفكاره وتوجهاته
خبر عاجل
2023-05-10
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": إذا أراد قائد الجيش خوض مغامرة رئاسة الجمهورية فعليه أن يتكلم بالسياسة ولا اريد أن احرجه بذلك ولكن على المرشح أن يطرح أفكاره وتوجهاته
0
آخر الأخبار
15:46
باسيل لـ عشرين_30:نحن "حملنا يلي ما بينحمل" وواجبنا أن نقف مع مكوّن لبناني ضدّ إسرائيل وضدّ داعش ولن نسمح بخايارات تدميرية لكن هذا لا يعني ذوباننا في الآخرين وانصياعنا لقراراتهم واذا نحن سيتم تخويننا لا أعرف من سيبقى
آخر الأخبار
15:46
باسيل لـ عشرين_30:نحن "حملنا يلي ما بينحمل" وواجبنا أن نقف مع مكوّن لبناني ضدّ إسرائيل وضدّ داعش ولن نسمح بخايارات تدميرية لكن هذا لا يعني ذوباننا في الآخرين وانصياعنا لقراراتهم واذا نحن سيتم تخويننا لا أعرف من سيبقى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:47
أديب عبد المسيح للـLBCI: الاولوية القصوة والوحيدة هي وصول رئيس للبلاد
أخبار لبنان
03:47
أديب عبد المسيح للـLBCI: الاولوية القصوة والوحيدة هي وصول رئيس للبلاد
0
أخبار لبنان
02:56
العبسي مترأسا جلسة السينودوس الافتتاحية: الحياة تضيق بالناس الذين يضطرون إلى الهجرة
أخبار لبنان
02:56
العبسي مترأسا جلسة السينودوس الافتتاحية: الحياة تضيق بالناس الذين يضطرون إلى الهجرة
0
أمن وقضاء
02:32
عصابة أقدمت على تنفيذ أكثر من 40 عملية سرقة أسلاك كهربائية... وشعبة المعلومات كشفت هويات أفرادها وأوقفت 3 منهم
أمن وقضاء
02:32
عصابة أقدمت على تنفيذ أكثر من 40 عملية سرقة أسلاك كهربائية... وشعبة المعلومات كشفت هويات أفرادها وأوقفت 3 منهم
0
خبر عاجل
02:09
إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
خبر عاجل
02:09
إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-06-16
"الجينيريك" الوطني أغلى من الدواء الأصلي المستورَد؟ (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-06-16
"الجينيريك" الوطني أغلى من الدواء الأصلي المستورَد؟ (نداء الوطن)
0
اخبار البرامج
2023-06-08
مالك مكتبي يُحقق حلم وئام وراما بالعودة إلى المدرسة... فكيف أنقذهما من كابوس الزواج المبكر؟ (فيديو)
اخبار البرامج
2023-06-08
مالك مكتبي يُحقق حلم وئام وراما بالعودة إلى المدرسة... فكيف أنقذهما من كابوس الزواج المبكر؟ (فيديو)
0
أخبار دولية
00:40
بايدن يرى أن العلاقات مع الصين "على المسار الصحيح" بعد زيارة بلينكن إلى بكين
أخبار دولية
00:40
بايدن يرى أن العلاقات مع الصين "على المسار الصحيح" بعد زيارة بلينكن إلى بكين
0
خبر عاجل
2023-06-06
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
خبر عاجل
2023-06-06
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:54
باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه
أخبار لبنان
15:54
باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
واشنطن وبكين توصلتا الى ارضيات تفاهم
تقارير نشرة الاخبار
13:19
واشنطن وبكين توصلتا الى ارضيات تفاهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بين الرياض وباريس شراكات وفرص استثمارية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بين الرياض وباريس شراكات وفرص استثمارية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
أجندة وزير الخارجية الايرانية هذا الاسبوع: full؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
أجندة وزير الخارجية الايرانية هذا الاسبوع: full؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
على رغم تعثر العام الدراسي... إمتحانات الشهادة الرسمية المهنية إنطلقت
تقارير نشرة الاخبار
13:18
على رغم تعثر العام الدراسي... إمتحانات الشهادة الرسمية المهنية إنطلقت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حتى نهاية الـ ٢٠٢٣ رواتب القطاع العام بأمان..مبدئياً
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حتى نهاية الـ ٢٠٢٣ رواتب القطاع العام بأمان..مبدئياً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
لودريان سيزور لبنان أكثر من مرة وسيلتقي مرشحين
تقارير نشرة الاخبار
13:14
لودريان سيزور لبنان أكثر من مرة وسيلتقي مرشحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
منتخب لبنان لكرة السلة للصم يحقق أول فوز له في كأس العالم في اليونان
تقارير نشرة الاخبار
13:10
منتخب لبنان لكرة السلة للصم يحقق أول فوز له في كأس العالم في اليونان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
في الأولمبياد الخاص... أحمد يمثل لبنان في برلين عن فئة الدراجات الهوائية
تقارير نشرة الاخبار
13:07
في الأولمبياد الخاص... أحمد يمثل لبنان في برلين عن فئة الدراجات الهوائية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:09
إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
خبر عاجل
02:09
إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
2
امن وقضاء
09:57
دخلت المنزل بهدف المساعدة في الأعمال المنزلية ... إليكم ما حصل
امن وقضاء
09:57
دخلت المنزل بهدف المساعدة في الأعمال المنزلية ... إليكم ما حصل
3
فنّ
06:33
نادين نسيب نجيم تتعرّض للانتقادات... كافيار فاخر في غرفتها الباريسيّة
فنّ
06:33
نادين نسيب نجيم تتعرّض للانتقادات... كافيار فاخر في غرفتها الباريسيّة
4
خبر عاجل
04:37
ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء... ماذا على جدول الأعمال؟
خبر عاجل
04:37
ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء... ماذا على جدول الأعمال؟
5
خبر عاجل
04:40
مجلس النواب يقرّ البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام واساتذة الجامعة اللبنانية
خبر عاجل
04:40
مجلس النواب يقرّ البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام واساتذة الجامعة اللبنانية
6
أخبار دولية
08:55
عقوبات بريطانية على وزير الدفاع ورئيس الأركان السوريين ضمن حزمة جديدة تستهدف العنف الجنسي
أخبار دولية
08:55
عقوبات بريطانية على وزير الدفاع ورئيس الأركان السوريين ضمن حزمة جديدة تستهدف العنف الجنسي
7
فنّ
05:50
ليليان نمري تودّع الشيف رمزي بطريقة مؤثرة: "صوتي مخنوق ومصدومة"
فنّ
05:50
ليليان نمري تودّع الشيف رمزي بطريقة مؤثرة: "صوتي مخنوق ومصدومة"
8
امن وقضاء
12:17
موضوع التعديات على مجرى نهر الكلب... فياض للـLBCI: أتّجه إلى نزع التعدي
امن وقضاء
12:17
موضوع التعديات على مجرى نهر الكلب... فياض للـLBCI: أتّجه إلى نزع التعدي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More