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خريجو دفعة 2023 في ثانوية رفيق الحريري: لا إصابات في انفجار المفرقعة في الهلالية
أخبار لبنان
2023-06-19 | 16:17
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خريجو دفعة 2023 في ثانوية رفيق الحريري: لا إصابات في انفجار المفرقعة في الهلالية
توضيح من خريجي دفعة العام 2023 في ثانوية رفيق الحريري حول ما حصل في الهلالية مساء اليوم
نفى خريجو دفعة العام 2023 في ثانوية رفيق الحريري في صيدا أن يكون أحد من طلاب الدفعة أصيب في انفجار المفرقعة في الهلالية مساء اليوم الاثنين أو أن تكون لهم او لمدرستهم اية علاقة بالمفرقعات التي أطلقت لأنه لم يكن مدرجاً ضمن برنامج الإحتفال بنهاية العام الدراسي اي اطلاق لمفرقعات نارية.
وجاء في بيان توضيحي عممه طلاب الدفعة:
"نحن خريجو دفعة العام 2023 في ثانوية رفيق الحريري واحتفاء بنهاية العام الدراسي قمنا بجولة بالسيارات جابت بعض شوارع صيدا واختتمناها باحتفال في الهلالية أمام مطعم عجينة .. لكن فوجئنا بأشخاص يطلقون مفرقعات نارية في المكان رغم أن هذا لم يكن مدرجا ضمن برنامج احتفالنا.
وما حصل أنه واثناء قيام هؤلاء بإشعال المفرقعات، انفجرت احداها في منصة اطلاقها ما تسبب في وقوع إصابات بينها موظفان من شركة " security" كانا مكلفين بتأمين الاحتفال ، واصابتهما طفيفة والحمد الله ، واثنان آخران كانا يقومان بإطلاق المفرقعات وتبين أن اصابتهما متوسطة مع الأسف.
ونظراً لما تم تناقله من أخبار غير صحيحة حول هذه الحادثة، يهمنا أن ننفي نفياً قاطعاً وقوع أية اصابات في صفوف طلاب ثانوية رفيق الحريري أو أن تكون لطلاب الدفعة او مدرستهم أية علاقة بإطلاق هذه المفرقعات ، فاقتضى التوضيح.
متمنين للمصابين الشفاء العاجل والسلامة للجميع".
أخبار لبنان
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