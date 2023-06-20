أديب عبد المسيح للـLBCI: الاولوية القصوة والوحيدة هي وصول رئيس للبلاد

اعتبر النائب أديب عبد المسيح أن "الملف الاهمّ اليوم هو ملف انتخاب رئيس للجمهورية، ولا شيء يشرّع عدم وجود رئيس، والاولوية القصوة والوحيدة هي وصول رئيس للبلاد".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI: "من واجبنا انتخاب رئيس للجمهورية، ومن واجبنا ايضًا تلبية حاجات الناس التي وضعت ثقتها بنا وانتخبتنا".

وأضاف: "حضرت الى الجلسة من اجل ايصال رسالة تقول "عيب أن نفتح جلسات لانتخاب رئيس ولا ننتج رئيس"".



وأشار الى انه "لا مجال الا للحوار ولكن يجب وضع اسس للحوار، والموضوع لا يتعلق فقط برئاسة الجمهورية".



وقال عبد المسيح: "أنا لا أوافق على فكرة التعطيل وكنت من الأشخاص الذين غرّدوا خارج مبدأ التعطيل، وأنا من الأشخاص الذين دعوا الى أن يكون لدى قوى المعارضة مرشحها ولدى فريق 8 آذار مرشحها ونذهب بعدها الى الجلسة الانتخابية، واذا فاز أزعور أذهب لتهنئته وإن فاز فرنجية أذهب لتهنئته، وأنا مع الديمقراطية مع أن الفريق الآخر لم يطبقها".



ولفت الى انه "يجب تعديل النظام أو الدستور بشكل لا يعود يحق لأي فريق التعطيل".

ورأى انه "هناك صراع عميق في البلد وهذا الصراع لن ينتهي الا بالتحاور على الأمور الاساسية التي تتعلق بسيادة الدولة واتفاق الطائف وتطبيقه والاستراتيجية الدفاعية".