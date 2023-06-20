الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أديب عبد المسيح للـLBCI: الاولوية القصوة والوحيدة هي وصول رئيس للبلاد

أخبار لبنان
2023-06-20 | 03:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أديب عبد المسيح للـLBCI: الاولوية القصوة والوحيدة هي وصول رئيس للبلاد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
أديب عبد المسيح للـLBCI: الاولوية القصوة والوحيدة هي وصول رئيس للبلاد

اعتبر النائب أديب عبد المسيح أن "الملف الاهمّ اليوم هو ملف انتخاب رئيس للجمهورية، ولا شيء يشرّع عدم وجود رئيس، والاولوية القصوة والوحيدة هي وصول رئيس للبلاد".

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI: "من واجبنا انتخاب رئيس للجمهورية، ومن واجبنا ايضًا تلبية حاجات الناس التي وضعت ثقتها بنا وانتخبتنا".
وأضاف: "حضرت الى الجلسة من اجل ايصال رسالة تقول "عيب أن نفتح جلسات لانتخاب رئيس ولا ننتج رئيس"".

وأشار الى انه "لا مجال الا للحوار ولكن يجب وضع اسس للحوار، والموضوع لا يتعلق فقط برئاسة الجمهورية".

وقال عبد المسيح: "أنا لا أوافق على فكرة التعطيل وكنت من الأشخاص الذين غرّدوا خارج مبدأ التعطيل، وأنا من الأشخاص الذين دعوا الى أن يكون لدى قوى المعارضة مرشحها ولدى فريق 8 آذار مرشحها ونذهب بعدها الى الجلسة الانتخابية، واذا فاز أزعور أذهب لتهنئته وإن فاز فرنجية أذهب لتهنئته، وأنا مع الديمقراطية مع أن الفريق الآخر لم يطبقها".

ولفت الى انه "يجب تعديل النظام أو الدستور بشكل لا يعود يحق لأي فريق التعطيل".
 
ورأى انه "هناك صراع عميق في البلد وهذا الصراع لن ينتهي الا بالتحاور على الأمور الاساسية التي تتعلق بسيادة الدولة واتفاق الطائف وتطبيقه والاستراتيجية الدفاعية".

أخبار لبنان

المسيح

للـLBCI:

الاولوية

القصوة

والوحيدة

للبلاد

LBCI التالي
كارلوس غصن يتقدم بشكوى ضد شركة نيسان وموظفين فيها
العبسي مترأسا جلسة السينودوس الافتتاحية: الحياة تضيق بالناس الذين يضطرون إلى الهجرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-06-14

اديب عبد المسيح للـLBCI: نتمنى ان لا يُعطّل النصاب ونؤمن ان أزعور يمكنه الوصول في الدورة الثانية في حال انعقدت

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-04

يعقوبيان للـLBCI: أعتقد أن القوى السياسية تناور من خلال اسم جهاد أزعور ربما لتحسين شروط وصول رئيس والامر ليس جديا

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-02

النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: توقف النائب السابق وليد جنبلاط عن طرح اي اسماء لأنه واضح أنه ليس هناك من ارادة سياسية داخلية وغير داخلية للوصول الى رئيس والاسماء التي تُطرح تُحرق وما من طائل من طرحها

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-25

أديب عبد المسيح للـLBCI: مرشّحنا حتّى اليوم هو ميشال معوّض... وماذا قالت باربرا ليف للوفد النيابي اللبناني؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:14

الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما

LBCI
أمن وقضاء
07:24

اقفال معمل مياه شمالاً وتلف بضائع منتهية الصلاحية بقاعاً

LBCI
أخبار لبنان
07:17

فرعية تقصي الحقائق تسلمت تقرير القزي في ملف مسبح اميل لحود

LBCI
أخبار لبنان
07:07

وزير المالية ينوه بأهمية المشاريع الإنمائية التي تنفذها المنظمات الدولية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-06-15

طقس مستقر يرافقنا ... هل تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-08

وزير الزراعة التقى نظيره السعودي في الرياض: اتفاق على تفعيل التواصل الثنائي وتوحيد الجهود العربية لتحقيق الأمن الغذائي

LBCI
خبر عاجل
2023-06-14

الخير للـLBCI: ما حصل في الجلسة اليوم يؤكد على صوابية قرارنا وما يعنينا الآن هو الذهاب لخيار تبني مرشح في الجلسة المقبلة والكتلة أكدت على أن موقفها واحد وموقف السعودية كان واضحًا بعدم التدخل بالشأن اللبناني ونحن لسنا بانتظار أحد

LBCI
منوعات
2023-06-07

بيان يكشف... أيار كان الشهر الأكثر سخونة للمحيطات على الإطلاق!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:54

باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

واشنطن وبكين توصلتا الى ارضيات تفاهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بين الرياض وباريس شراكات وفرص استثمارية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

أجندة وزير الخارجية الايرانية هذا الاسبوع: full؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

على رغم تعثر العام الدراسي... إمتحانات الشهادة الرسمية المهنية إنطلقت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

حتى نهاية الـ ٢٠٢٣ رواتب القطاع العام بأمان..مبدئياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

لودريان سيزور لبنان أكثر من مرة وسيلتقي مرشحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

منتخب لبنان لكرة السلة للصم يحقق أول فوز له في كأس العالم في اليونان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

في الأولمبياد الخاص... أحمد يمثل لبنان في برلين عن فئة الدراجات الهوائية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:09

إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

LBCI
خبر عاجل
04:49

معلومات للـLBCI: كارلوس غصن يتقدم بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد شركة نيسان وموظفين فيها بتهمة التآمر عليه لاخراجه من الشركة بصورة غير مشروعة اي عبر تلفيق تهم جنائية وطالب بتعويض مالي ضخم

LBCI
فنّ
04:53

نادين نسيب نجيم تكشف عن موعد زفافها على ناريغ ناربيكيان

LBCI
امن وقضاء
09:57

دخلت المنزل بهدف المساعدة في الأعمال المنزلية ... إليكم ما حصل

LBCI
خبر عاجل
08:14

الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما

LBCI
أخبار دولية
08:55

عقوبات بريطانية على وزير الدفاع ورئيس الأركان السوريين ضمن حزمة جديدة تستهدف العنف الجنسي

LBCI
امن وقضاء
12:17

موضوع التعديات على مجرى نهر الكلب... فياض للـLBCI: أتّجه إلى نزع التعدي

LBCI
فنّ
04:49

ماريتا الحلاني في صور جديدة من المالديف.. احتشامها في شهر العسل يثير إعجاب الجمهور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More