الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كركي استقبل وفدا من البنك الدولي مستطلعا وضع قطاعي الدواء والصحة وامكانية تقديم مساعدات تقنية
أخبار لبنان
2023-06-20 | 06:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كركي استقبل وفدا من البنك الدولي مستطلعا وضع قطاعي الدواء والصحة وامكانية تقديم مساعدات تقنية
استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي وفداً من البنك الدولي - متخصصا في مجال الصحة، ضم: السيدة بيا شنايدر وفرح أصفهاني ورونالد أدواردو، في حضور مديري الصندوق.
وأفاد بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق، انه "بعد عرض الوفد الغاية من الزيارة الى الضمان وشرح هدف البعثة المتعلق بفهم وضع القطاع الدوائي وتمويل قطاع الصحة، تداول المجتمعون في أبرز القضايا الصحية في البلاد حيث استعرض المدير العام الخطوات الأخيرة التي من شأنها التخفيف من وطأة الأزمة الإقتصادية على المضمونين، وبخاصة لناحية زيادة التعرفات الدوائية والطبية والاستشفائية حيث باتت تغطي حوالي 40 في المئة من كلفتها الفعلية، باستثناء تعرفة جلسات غسيل الكلى التي يغطيها الضمان بنسبة 100 في المئة".
كذلك، عرض كركي أمام الحاضرين لأهم المعوقات الادارية واللوجتسية التي تحول دون تمكين الصندوق من إتمام خدماته بالشكل المطلوب، منوها أنه وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة تمّكن الضمان من اطلاق موقعه الالكتروني التفاعلي الذي من شأنه تسهيل شؤون المضمونين وأرباب العمل وإنجاز عدد من المعاملات من دون تكبد عناء الحضور الى مديريات ومكاتب الصندوق.
كما تطرق المجتمعون الى علاقة الصندوق بكل من القطاعين العام والخاص، حيث أكد المدير العام أن هذا الأخير ملتزم بتسديد متوجباته للصندوق بنسبة 93-94 في المئة بينما لا يزال القطاع العام متأخرا عن سدادها لناحية الاشتراكات والديون المتراكمة المستحقة عليه والتي تجاوزت الـ 5 آلاف مليار ل.ل.
وفي ختام اللقاء، توافق المجتعون على عقد اجتماعات لاحقة أكثر تخصصا للبحث في مدى إمكانية تقديم مساعدات تقنية وعملية من البنك الدولي من خلال خبراته والانجازات التي حققها في عدد من البلدان في مجال الصحة.
وشدد المدير العام على "ضرورة أن تطال مثل هذه المساعدات مجالات تؤدي إلى تحسين آلية تقديم الخدمات للمتعاملين مع الصندوق بشكل حسي وملموس".
أخبار لبنان
استقبل
البنك
الدولي
مستطلعا
قطاعي
الدواء
والصحة
وامكانية
تقديم
مساعدات
تقنية
التالي
الأمن العام مدد العمل بتسوية اوضاع السوريين الموجودين في لبنان حتى31 كانون الاول
لحود وأبو حيدر وقعا عقد مشاركة في "اكسبو قطر ٢٠٢٣"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-06-09
الأبيض استقبل وفدا من الشمال: اولويتنا المناطق المحرومة
أخبار لبنان
2023-06-09
الأبيض استقبل وفدا من الشمال: اولويتنا المناطق المحرومة
0
أخبار دولية
2023-06-08
حلف شمال الأطلسي يحضّ على تسريع وتيرة تقديم المساعدات لأوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا
أخبار دولية
2023-06-08
حلف شمال الأطلسي يحضّ على تسريع وتيرة تقديم المساعدات لأوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا
0
أخبار دولية
2023-06-08
الولايات المتحدة تعلّق تقديم المساعدات الغذائية لإثيوبيا
أخبار دولية
2023-06-08
الولايات المتحدة تعلّق تقديم المساعدات الغذائية لإثيوبيا
0
اقتصاد
2023-05-30
الهيئات الإقتصادية تناقش مع وفد من البنك الدولي خارطة الطريق لتطوير الموانئ اللبنانية
اقتصاد
2023-05-30
الهيئات الإقتصادية تناقش مع وفد من البنك الدولي خارطة الطريق لتطوير الموانئ اللبنانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:14
الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما
خبر عاجل
08:14
الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما
0
أمن وقضاء
07:24
اقفال معمل مياه شمالاً وتلف بضائع منتهية الصلاحية بقاعاً
أمن وقضاء
07:24
اقفال معمل مياه شمالاً وتلف بضائع منتهية الصلاحية بقاعاً
0
أخبار لبنان
07:17
فرعية تقصي الحقائق تسلمت تقرير القزي في ملف مسبح اميل لحود
أخبار لبنان
07:17
فرعية تقصي الحقائق تسلمت تقرير القزي في ملف مسبح اميل لحود
0
أخبار لبنان
07:07
وزير المالية ينوه بأهمية المشاريع الإنمائية التي تنفذها المنظمات الدولية
أخبار لبنان
07:07
وزير المالية ينوه بأهمية المشاريع الإنمائية التي تنفذها المنظمات الدولية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-06-15
طقس مستقر يرافقنا ... هل تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
2023-06-15
طقس مستقر يرافقنا ... هل تنخفض درجات الحرارة؟
0
أخبار لبنان
2023-06-08
وزير الزراعة التقى نظيره السعودي في الرياض: اتفاق على تفعيل التواصل الثنائي وتوحيد الجهود العربية لتحقيق الأمن الغذائي
أخبار لبنان
2023-06-08
وزير الزراعة التقى نظيره السعودي في الرياض: اتفاق على تفعيل التواصل الثنائي وتوحيد الجهود العربية لتحقيق الأمن الغذائي
0
خبر عاجل
2023-06-14
الخير للـLBCI: ما حصل في الجلسة اليوم يؤكد على صوابية قرارنا وما يعنينا الآن هو الذهاب لخيار تبني مرشح في الجلسة المقبلة والكتلة أكدت على أن موقفها واحد وموقف السعودية كان واضحًا بعدم التدخل بالشأن اللبناني ونحن لسنا بانتظار أحد
خبر عاجل
2023-06-14
الخير للـLBCI: ما حصل في الجلسة اليوم يؤكد على صوابية قرارنا وما يعنينا الآن هو الذهاب لخيار تبني مرشح في الجلسة المقبلة والكتلة أكدت على أن موقفها واحد وموقف السعودية كان واضحًا بعدم التدخل بالشأن اللبناني ونحن لسنا بانتظار أحد
0
منوعات
2023-06-07
بيان يكشف... أيار كان الشهر الأكثر سخونة للمحيطات على الإطلاق!
منوعات
2023-06-07
بيان يكشف... أيار كان الشهر الأكثر سخونة للمحيطات على الإطلاق!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:54
باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه
أخبار لبنان
15:54
باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
واشنطن وبكين توصلتا الى ارضيات تفاهم
تقارير نشرة الاخبار
13:19
واشنطن وبكين توصلتا الى ارضيات تفاهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بين الرياض وباريس شراكات وفرص استثمارية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بين الرياض وباريس شراكات وفرص استثمارية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
أجندة وزير الخارجية الايرانية هذا الاسبوع: full؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
أجندة وزير الخارجية الايرانية هذا الاسبوع: full؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
على رغم تعثر العام الدراسي... إمتحانات الشهادة الرسمية المهنية إنطلقت
تقارير نشرة الاخبار
13:18
على رغم تعثر العام الدراسي... إمتحانات الشهادة الرسمية المهنية إنطلقت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حتى نهاية الـ ٢٠٢٣ رواتب القطاع العام بأمان..مبدئياً
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حتى نهاية الـ ٢٠٢٣ رواتب القطاع العام بأمان..مبدئياً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
لودريان سيزور لبنان أكثر من مرة وسيلتقي مرشحين
تقارير نشرة الاخبار
13:14
لودريان سيزور لبنان أكثر من مرة وسيلتقي مرشحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
منتخب لبنان لكرة السلة للصم يحقق أول فوز له في كأس العالم في اليونان
تقارير نشرة الاخبار
13:10
منتخب لبنان لكرة السلة للصم يحقق أول فوز له في كأس العالم في اليونان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
في الأولمبياد الخاص... أحمد يمثل لبنان في برلين عن فئة الدراجات الهوائية
تقارير نشرة الاخبار
13:07
في الأولمبياد الخاص... أحمد يمثل لبنان في برلين عن فئة الدراجات الهوائية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:09
إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
خبر عاجل
02:09
إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
2
خبر عاجل
04:49
معلومات للـLBCI: كارلوس غصن يتقدم بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد شركة نيسان وموظفين فيها بتهمة التآمر عليه لاخراجه من الشركة بصورة غير مشروعة اي عبر تلفيق تهم جنائية وطالب بتعويض مالي ضخم
خبر عاجل
04:49
معلومات للـLBCI: كارلوس غصن يتقدم بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد شركة نيسان وموظفين فيها بتهمة التآمر عليه لاخراجه من الشركة بصورة غير مشروعة اي عبر تلفيق تهم جنائية وطالب بتعويض مالي ضخم
3
فنّ
04:53
نادين نسيب نجيم تكشف عن موعد زفافها على ناريغ ناربيكيان
فنّ
04:53
نادين نسيب نجيم تكشف عن موعد زفافها على ناريغ ناربيكيان
4
امن وقضاء
09:57
دخلت المنزل بهدف المساعدة في الأعمال المنزلية ... إليكم ما حصل
امن وقضاء
09:57
دخلت المنزل بهدف المساعدة في الأعمال المنزلية ... إليكم ما حصل
5
خبر عاجل
08:14
الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما
خبر عاجل
08:14
الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما
6
أخبار دولية
08:55
عقوبات بريطانية على وزير الدفاع ورئيس الأركان السوريين ضمن حزمة جديدة تستهدف العنف الجنسي
أخبار دولية
08:55
عقوبات بريطانية على وزير الدفاع ورئيس الأركان السوريين ضمن حزمة جديدة تستهدف العنف الجنسي
7
امن وقضاء
12:17
موضوع التعديات على مجرى نهر الكلب... فياض للـLBCI: أتّجه إلى نزع التعدي
امن وقضاء
12:17
موضوع التعديات على مجرى نهر الكلب... فياض للـLBCI: أتّجه إلى نزع التعدي
8
فنّ
04:49
ماريتا الحلاني في صور جديدة من المالديف.. احتشامها في شهر العسل يثير إعجاب الجمهور
فنّ
04:49
ماريتا الحلاني في صور جديدة من المالديف.. احتشامها في شهر العسل يثير إعجاب الجمهور
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More