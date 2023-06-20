بو حبيب يعرض الوفر الناتج عن سياسة التقشف للعام 2022 في وزارته..ويعلن توقف عمل سفير لبنان لدى فرنسا

عرض وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدلله بو حبيب بالأرقام الوفر الناتج عن سياسة التقشف للعام 2022 في وزارته، مؤكداً أن رقم الوفر وصل الى 14 مليون دولار تقريباً.

من جهة أخرى أعلن بو حبيب، توقف عمل سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، بدءا من 14 الحزيران الماضي، على ان يغادر فرنسا غدا ٢١ حزيران.