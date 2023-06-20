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وزير المالية ينوه بأهمية المشاريع الإنمائية التي تنفذها المنظمات الدولية

أخبار لبنان
2023-06-20 | 07:07
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وزير المالية ينوه بأهمية المشاريع الإنمائية التي تنفذها المنظمات الدولية
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وزير المالية ينوه بأهمية المشاريع الإنمائية التي تنفذها المنظمات الدولية

وزير المالية ينوه بأهمية المشاريع الإنمائية التي تنفذها المنظمات الدولية

نوّه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بأهمية المشاريع الإنمائية التي تنفذها المنظمات الدولية في لبنان عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشدّد على ضرورة التكامل والتنسيق مع المؤسسات والإدارات اللبنانية المعنية في كل المجالات التي تدفع بتنمية القدرات البشرية في جانب، وفي جانب آخر في الخدمات التي تدخل في صلب تحسين حياة الناس وخلق بيئات ومشاريع ملائمة لتطوير الخدمات الاجتماعية الصحية والسكانية والسكنية والتربوية وفي تحسين شروط بعض القطاعات الإنتاجية لا سيما الزراعية منها والغذائية في إطار العبور إلى تنمية مستدامة .

كلام الوزير الخليل جاء في خلال ترؤسه اجتماع عمل مع عدد من المنظمات الدولية التي تتبع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضور ممثلة البرنامج في لبنان Melanie Hauenstein وممثلين عن كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

كما حضر عن جانب وزارة المالية مدير المالية العام جورج معراوي والخبيرة كلودين كركي.

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