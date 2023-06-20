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بري: لا بد من التوافق والحوار

أخبار لبنان
2023-06-20 | 08:30
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بري: لا بد من التوافق والحوار
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بري: لا بد من التوافق والحوار

بري: لا بد من التوافق والحوار

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الاوروبي برئاسة النائبة إيزابيل سانتوس والوفد النيابي المرافق، حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة لا سيما الإستحقاق الرئاسي ومفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي وأزمة النزوح السوري وتداعياتها على لبنان .

وجدد بري التذكير بموقفه بأنه للخروج من الأزمة السياسية لا بد من التوافق والحوار بين كافة الأطراف، مشيراً الى أنه كان قد دعا مرتين الى الحوار من أجل التوافق ورفضت هاتين الدعوتين، وقال: بعدها ذهبنا الى 12 جلسة إنتخاب والنتيجة هي هي .

 وفي موضوع النازحين السوريين، أمل الرئيس بري من الإتحاد الاوروبي المبادرة الى مساعدة لبنان في إيجاد حل سريع لهذه المسألة الإنسانية التي بلغت من الخطورة ما لم يعد بإستطاعة لبنان تحملها، مؤكدا انه لم يعد جائزاً لا أخلاقياً ولا إنسانياً ولا قانونياً تجاهل التداعيات الناجمه عن أزمة النازحين السوريين على لبنان والتي يجب أن تحل بعودة طوعية الى وطنهم الأم ومساعدتهم هناك   .

وحول الإتفاق مع صندوق النقد، أشار رئيس المجلس الى أن لبنان أنجز إتفاقاً بالأحرف الأولى مع الصندوق ولا يزال هناك بند او إثنان يحتاجان الى حل وفي مقدمها حفظ حقوق حقوق المودعين وبكل الاحوال إنتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس حكومة وتشكيلها هم المدخل لإنجاز هذا الإتفاق الذي يحظى بشبه إجماع لبناني والمجلس النيابي مستعد وجاهز للقيام بواجباته التشريعية في هذا الإطار .

 

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