الجميّل التقى ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايجسن وجرى بحث في ملف الوجود السوري في لبنان ودور المفوضية في هذا الإطار.

اللقاء حضره عضو المكتب السياسي الكتائبي غسان أبو جوده، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الكتائب الدكتور ميشال أبو عبد الله ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة المحامية لارا سعادة وعرض خلاله رئيس الكتائب لنظرة الحزب الى الوضع العام مشيراً الى ان لبنان في حال من الانهيار لا تسمح له بتحمل عبء هذا العدد من اللاجئين على ارضه لفترة تتجاوز ال 12 سنة لاسيما مع تغير الظروف في سوريا وانتهاء الأعمال العسكرية ما يستدعي الانتقال الى مرحلة جديدة تؤخذ فيها إجراءات لعودة اللاجئين الى بلادهم.

وتطرق الجميّل الى عدد من الخطوات العملية الواجب اتباعها لمعالجة الوجود السوري في لبنان.