شقير يزور بري على رأس وفد من "تجمع كلنا لبيروت": التشديد على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية سريعاً

شقير يزور بري على رأس وفد من "تجمع كلنا لبيروت"

زار ربئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير على رأس وفد من التجمع، رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم في عين التينة، وجرى البحث في آخر المستجدات على الساحة الوطنية لا سيما إستحقاق إنتخاب رئيس للجمهورية.



وقد شدد الرئيس بري على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن للنهوض بالبلاد، كما وعد تجمع "كلنا لبيروت" بالعمل على إزالة كل العوائق لإعادة فتح وسط بيروت أمام المواطنين.



من جهته، قال شقير: "كان لي شرف لقاء الرئيس نبيه بري، حيث وضعت دولته الذي يشكل مرجعية وطنية كبيرة في صورة إطلاق "تجمع كلنا لبيروت" الذي إنضم الى القوى والتجمعات والمجموعات السياسية اللبنانية، وانطلاق في رحاب الوطن بإنفتاح وبشراكة وطنية راسخة من أجل بناء لبنان الجديد الذي يكون على قدر طموح وتطلعات كل لبناني".



وأطلع شقير بري على أفكار التجمع وأهدافه الوطنية التي ترتكز بشكل أساسي على الدولة وعلى الشرعية بكل أبعادها، وعلى إتفاق الطائف والعيش المشترك والمناصفة، والتمسك الى ابعد الحدود بالحرية والديمقراطية وسيادة الدولة على كامل أراضيها. وسلمه دولته نسخة عن وثيقة وأهداف تجمع "كلنا لبيروت".



وفي إطار متصل، شدد شقير على ضرورة إستجابة جميع الاطراف لإجراء حوار وطني صادق لإخراج هذا الإستحقاق المصيري من عنق الزجاجة وإنتخاب رئيس للجمهورية لجميع اللبنانيين، خصوصاً أن الظروف المأساوية التي تعاني منها البلاد منذ نحو أربع سنوات، تتطلب تضافر جميع الجهود لإعادة البلد ال طريق العافي والنهوض وإعادة الطمئنينة للبنانيين عبر توفير كل الظروف المؤاتية لحياة كريمة ومستقبل مشرق يليق بهم.