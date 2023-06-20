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المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات: حملات إعلامية مفبركة ومبرمجة ضد الوزارة وشخص الوزير وفريق عمله
أخبار لبنان
2023-06-20 | 10:29
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المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات: حملات إعلامية مفبركة ومبرمجة ضد الوزارة وشخص الوزير وفريق عمله
المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات: حملات إعلامية مفبركة ومبرمجة ضد الوزارة وشخص الوزير وفريق عمله
أصدر المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس جوني القرم بيانًا أشار فيه إلى أنه لما كان الوزير جوني القرم يعمل على تنظيم قطاع الإنترنت وضبطه بموجب المرسوم الذي صدر عن مجلس الوزراء، دأبت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي منذ فترة على شن حملات إعلامية مفبركة ومبرمجة ضد وزارة الإتصالات وشخص الوزير وفريق عمله.
وأكد المكتب الإعلامي على:
- أن ما تقوم به هذه الوسائل الإعلامية ومن يؤازرها لا يمت بصلة إلى الحرية الإعلامية التي يحرص عليها الوزير جوني القرم ويقدرها، بل هي حملة تأتي نتيجة تضرر مصالح بعض شركات الإنترنت غير الشرعي التي نالت تراخيص وعملت بموجبها بطرق ملتوية.
- أن القرم وفريق عمله يشددون على ضرورة تحلي جميع وسائل الإعلام بالمهنية والمناقبية وإيصال الصورة الصحيحة للمواطن، ويهيبون بكافة هذه الوسائل توخي الدقة وأخذ المعلومات من مصدرها لا من مصادر جل ما يهمها الإستمرار في مخالفة القوانين وعرقلة تنظيم القطاع.
- أن القرم وكافة مكاتب الوزارة مفتوحة أمام الجميع من أجل أي إستفسار، مع كامل الحرص على القيام بكل الجهود لتيسير القطاع تحت سقف القوانين المرعية الإجراء ومن ضمن توجيهات وتعليمات ديوان المحاسبة والهيئات الرقابية ولتأمين الخدمات للناس، وأن وزارة الإتصالات لن تألو جهدًا في تسخير كل إمكاناتها المتاحة من أجل إعادة هذا القطاع إلى طبيعته وحمايته.
أخبار لبنان
وزير الإتصالات
جوني القرم
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