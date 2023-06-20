الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
25
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
25
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اجتماع الأطراف المعنية بحجوزات الطيران في نقابة مكاتب السياحة والسفر لإتخاذ إجراءات لمنع الغش في سوق بيع البطاقات
أخبار لبنان
2023-06-20 | 11:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
اجتماع الأطراف المعنية بحجوزات الطيران في نقابة مكاتب السياحة والسفر لإتخاذ إجراءات لمنع الغش في سوق بيع البطاقات
اجتماع الأطراف المعنية بحجوزات الطيران في نقابة مكاتب السياحة والسفر لإتخاذ إجراءات لمنع الغش في سوق بيع البطاقات
عقدت نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر برئاسة جان عبود وبرعاية وحضور وزير السياحة وليد نصار لقاءً موسعاً اليوم في مقر نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر، للأطراف المعنية بحجوزات الطيران (وزارة السياحة نقابة مكاتب السياحة والسفر، الميدل ايست، وممثلين عن شركات الطيران الأجنبية، وممثلين عن نظام التوزيع العالمي GDS)، لإتخاذ إجراءات لمنع الغش في سوق بيع بطاقات السفر، تحت شعار: لسياحة مستدامة ومقوننة.
بداية قال عبود: "كلنا أمل بالتوصل الى التوصيات التي من شأنها أن تخدم القطاع السياحي ومكاتب السياحة والسفر وجميع الأشخاص الراغبين بالسفر".
وأكد أن الهدف الوحيد الذي نسعى من أجله ترسيخ العمل الشرعي في قطاع السياحة والسفر، وتنظيف السوق ورفع مستوى أدائه وخدماته من خلال حصر عمليات الحجوزات عبر المكاتب الشرعية، وكذلك من أجل منع وقوع المسافرين ضحية عمليات الغش التي تقوم بها المكاتب غير الشرعية على نطاق واسع.
كما أكد أننا "اليوم نحن المجتمعون هنا برعاية كريمة من وزير السياحة المهندس وليد نصار، أمام مسؤولية كبيرة للوصول الى النتائج المرجوة من هذا الإجتماع، وذلك عبر إلتزامنا بالتوصيات التي سنخرج بها"، مشدداً على أن المطلوب أكثر من أي وقت مضى، وقف الممارسات غير الشرعية وغير المقوننة حماية لجميع الراغبين بالسفر والحيلولة دون وقوعهم في شرك الغش والسرقة، والأمثلة الحاصلة في هذا الإطار كثيرة جداً، وأيضاً المطلوب الحفاظ على ما تبقى من إقتصاد شرعي في بلدنا وشركاتنا من هذا الإقتصاد الشرعي، وكذلك حماية العاملين فيها مع عائلاتهم".
وجدد التأكيد على ان "ثقتنا كبيرة بالوزير نصار، وبكل الزملاء المشاركين في الإجتماع، كي نصل الى أهدافنا، خصوصاً أننا على أبواب موسم صيف واعد، حيث من المتوقع وبحسب الحجوزات المسجلة ان يزيد عدد القادمين الى لبنان في هذا الصيف على مليون ونصف مليون شخص".
وأشار الى ان "لبنان يفتح ذراعيه لجميع الزائرين مغتربين ولبنانيين عالمين في الخارج وعرب وأجانب، وهو سيكون بعاصمته بيروت وبكل مناطقه على أتم الإستعداد لحسن الإستقبال وكرم الضيافة ولتقديم كل الخدمات السياحية التي تعبر عن نمط السياحة والعيش الخاص بلبنان".
من جهته، أكد وزير السياحة أن "الموسم السياحي واعد جداً في لبنان حيث تكشف الأرقام عن حجوزات وحركة عالية لموسم الصيف ليبقى الهم الأساسي اليوم هو شرعنة قطاع السفر والسياحة وضبط الأمور الشاذة التي تحصل خارج إطار الشرعية وإيقافها".
وأشار الى أن "الوزارة أصدرت بيانات عدة أكدت فيها على ضرورة تبليغها حول أي شخص أو شركة أو جهة تمارس هذا النشاط بطريقة غير شرعية، إذ أن الوزارة لا تملك الطاقم الرقابي لمراقبة هذه الممارسات، كما لا يمكنها الدخول إلى المنازل للتأكد من عدم ممارسة بعض الأشخاص لهذا العمل في الإطار غير الشرعي".
وشدد على أن "للحد من هذه الظاهرة على الشركات مساندة الوزارة عبر التبليغ عن أي نشاط غير شرعي، على أن تساعد الوزارة حسب الطرق القانونية".
وكشف عن أن "وزارة السياحة تتلقى طلبات لرخص جديدة لمكاتب السياحة والسفر أو لتغيير إسم أو لتغيير موقع، وهي تعطي موافقات إستثنائية في أحيان كثيرة لأنها تريد الوقوف إلى جانب القطاع الخاص ومساعدته". وقال: "في الوقت نفسه، على أعضاء النقابة تقديم تقرير بأسماء كل الأعضاء المنتسبين حتى إذا كان هناك أوضاع غير قانونية تساهم وزارة السياحة في معالجتها، فهذه هي مهمتها الأساسية".
وشدد نصار على ان "لبنان يمر بوقت صعب معيشياً وإقتصادياً"، معتبراً أن " الآمال تبقى معلقة على إنقضاء الموسم على خير مع إستقرار سياسي وأمني ليعيد لبنان في الحد الأدنى تسجيل الأرقام السياحية التي كانت مسجلة في العام 2022، علماً أن المؤشرات تؤكد أن موسم اصيف 2023 أفضل من الموسم السابق".
وكشف عن "توقيع إتفاقية تعاون بين قبرص واليونان ولبنان وتشكيل لجنة لوضع النقاط التي يجب العمل عليها"، مشيراً إلى أن "هذه النقاط تتضمن التعاون بين وكلاء السفر والسياحة في قبرص واليونان ولبنان، وهذا فعلياً أمر جد مهم ينشّط القطاع وينظمه".
ولفت نصار إلى أن "الأمر نفسه ينطبق على الدول العربية حيث عُقِدَت إجتماعات في الأردن تناولت السياحة المستدامة التي لا يمكن أن تتم دون أنظمة وقوانين واضحة".
وأعلن أن "عدد السياح الذي يصل إلى مطار بيروت يومياً كبير جداً، حيث وصل أمس إلى المطار 15124 وافد قادمين على متن 33 رحلة تجارية و7 رحلات خاصة".
ولفت إلى أن "مشكلة المطار الاساسية هي شح الأموال، وقد طلبنا من دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الدعوة لإجتماع وقمنا بجولة على المطار مع لجنة الأشغال النيابية ووزير الأشغال والنقل علي حمية والمعنيين، وتبين أن هناك قانون صادر في عام 1922 تقتطع بموجبه مديرية الطيران المدني من رسم المغادرة البالغ 3 دولار نسبة 20% للمطار وقد وصل المبلغ إلى 22 مليون دولار لغاية الشهر الماضي، وهذا المبلغ يستطيع تحسين الكهرباء وتأمين التنظيف والتنظيم ومساعدة كل المسؤولين في الإدارات الأمنية وغير الأمنية ويمكن زيادة عدد الكونتوارات للأمن العام عند الوصول والمغادرة".
وإذ اعتبر ان "موضوع المطار هو موضوع أساسي كونه الواجهة الأولى التي تستقبل القادمين إلى لبنان إضافة لبعض القادمين عبر البر من الأردن والعراق ومصر"، متوجهاً بالشكر إلى محمد زيدان الذي قدم مولد كهربائي للمطار بحيث سيتم تركيبه خلال أسبوع ويضمن عدم توقف المكيفات بتاتاً." كما اعلن عن "وصول أغطية الأرض (الموكيت) المخصصة للمطار على أن يتم تغيير الأغطية القديمة كلها وذلك بفضل وزير الأشغال العامة والنقل دكتور علي حمية".
وكشف نصار عن "تقديم مشروع حول مرفأ جونية إلى وزارة الأشغال من النائب نعمة فرام وبموجبه يمكن إعادة عمل مرفأ جونيه السياحي لا سيما لجهة السياحة مع قبرص"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر يحتاج إلى تجهيزات على صعد مختلفة، لكن متى توفّرت الإرادة السياسية يمكن إنجاز المشروع وتمكين لبنان من إستقبال السياح عبر هذا المرفأ".
كما شكر نصار شركة الطيران الشرق الأوسط، متطرقاً إلى ما يتم الحديث عنه عن غلاء تذاكر الشركة، لافتاً إلى أن "اللبنانيين وإن كانت شركة طيران الشرق الأوسط هي الأغلى فإنه يزور لبنان على متنها. ففي لبنان، كل المؤسسات السياحية تعرض أسعار مختلفة وهذا ما يميز فعلياً السياحة في لبنان".
وقال نصار: "صحيح نحن لسنا بخير، لكن سنبقى نقول بلدنا جميل ويستقطب أشخاص كثر، وأنا شخصياً شاركت في القمة العربية وكنت في الأردن والسعودية وأعلم رأي كل إخواننا العرب الذين يحبون لبنان ولديهم ممتلكات هنا".
وأضاف: "اليوم هناك شعار كبير في العالم العربي هو لم الشمل العربي وصفر نزاعات بقيادة الأمير محمد بن سلمان، وهذا أمر مهم وأساسي إذ أصبحنا نشعر أن هناك عالم عربي جديد على لبنان مواكبته، وهذا يعتبر مهمة أساسية".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حجوزات
الطيران
نقابة مكاتب السياحة والسفر
البطاقات
التالي
أسرار الصحف 20-6-2023
خريجو دفعة 2023 في ثانوية رفيق الحريري: لا إصابات في انفجار المفرقعة في الهلالية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-06-19
إيرباص: شركة الطيران السعودية "فلاي ناس" تؤكد طلبها لـ 30 طائرة إضافية من عائلة إيه320 نيو
أخبار دولية
2023-06-19
إيرباص: شركة الطيران السعودية "فلاي ناس" تؤكد طلبها لـ 30 طائرة إضافية من عائلة إيه320 نيو
0
آخر الأخبار
2023-06-01
الجيش الروسي يقول إنه استخدم الطيران والمدفعية لصد محاولة "الغزو" الأوكرانية
آخر الأخبار
2023-06-01
الجيش الروسي يقول إنه استخدم الطيران والمدفعية لصد محاولة "الغزو" الأوكرانية
0
أخبار لبنان
2023-05-30
حمية من سيول: لبنان ملتزم بالمعايير الدولية لأمن وسلامة الطيران
أخبار لبنان
2023-05-30
حمية من سيول: لبنان ملتزم بالمعايير الدولية لأمن وسلامة الطيران
0
أخبار دولية
2023-04-19
الإستخبارات الهولندية تحذر من إهتمام صيني بقطاع الطيران والفضاء
أخبار دولية
2023-04-19
الإستخبارات الهولندية تحذر من إهتمام صيني بقطاع الطيران والفضاء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:17
توقيف سوري لتشكيله عصابة مسلحة والقيام بعمليات سلب في القبة - طرابلس
أمن وقضاء
14:17
توقيف سوري لتشكيله عصابة مسلحة والقيام بعمليات سلب في القبة - طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
كيف ستدفع المخيمات الفلسطينية والسورية فواتير الكهرباء في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
كيف ستدفع المخيمات الفلسطينية والسورية فواتير الكهرباء في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الصناعات الوطنية فخر لبنان واكسبو قطر ٢٠٢٣ يشكل نموذجاً
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الصناعات الوطنية فخر لبنان واكسبو قطر ٢٠٢٣ يشكل نموذجاً
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
07:26
إلى محبي النوم... ما هي فوائد قيلولة النهار القصيرة؟
صحة وتغذية
07:26
إلى محبي النوم... ما هي فوائد قيلولة النهار القصيرة؟
0
فنّ
04:49
ماريتا الحلاني في صور جديدة من المالديف.. احتشامها في شهر العسل يثير إعجاب الجمهور
فنّ
04:49
ماريتا الحلاني في صور جديدة من المالديف.. احتشامها في شهر العسل يثير إعجاب الجمهور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم
0
منوعات
2023-06-18
بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!
منوعات
2023-06-18
بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:58
إجتماعان مهمان عن سوريا في العاصمة الكازخستانية
أخبار دولية
13:58
إجتماعان مهمان عن سوريا في العاصمة الكازخستانية
0
أخبار دولية
13:51
زيارة وزير خارجية إيران لقطر وسلطنة عمان تتجاوز العلاقات الثنائية
أخبار دولية
13:51
زيارة وزير خارجية إيران لقطر وسلطنة عمان تتجاوز العلاقات الثنائية
0
أخبار دولية
13:47
خطوط جوية وطائرات جديدة في السعودية
أخبار دولية
13:47
خطوط جوية وطائرات جديدة في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
كيف ستدفع المخيمات الفلسطينية والسورية فواتير الكهرباء في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
كيف ستدفع المخيمات الفلسطينية والسورية فواتير الكهرباء في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الصناعات الوطنية فخر لبنان واكسبو قطر ٢٠٢٣ يشكل نموذجاً
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الصناعات الوطنية فخر لبنان واكسبو قطر ٢٠٢٣ يشكل نموذجاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
منتخب لبنان للشباب تحت الـ19 ينهي آخر تدريباته في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:26
منتخب لبنان للشباب تحت الـ19 ينهي آخر تدريباته في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إبداعات أصحاب همم يشاركون في الأولمبياد الخاص المقام في برلين
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إبداعات أصحاب همم يشاركون في الأولمبياد الخاص المقام في برلين
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:16
أهلا بهالطلة ببيت شباب.. بلدة القرميد والأجراس والهواء العليل
مقدمة نشرة الاخبار
13:16
أهلا بهالطلة ببيت شباب.. بلدة القرميد والأجراس والهواء العليل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:53
نادين نسيب نجيم تكشف عن موعد زفافها على ناريغ ناربيكيان
فنّ
04:53
نادين نسيب نجيم تكشف عن موعد زفافها على ناريغ ناربيكيان
2
خبر عاجل
02:09
إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
خبر عاجل
02:09
إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
3
خبر عاجل
08:14
الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما
خبر عاجل
08:14
الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما
4
فنّ
04:49
ماريتا الحلاني في صور جديدة من المالديف.. احتشامها في شهر العسل يثير إعجاب الجمهور
فنّ
04:49
ماريتا الحلاني في صور جديدة من المالديف.. احتشامها في شهر العسل يثير إعجاب الجمهور
5
خبر عاجل
04:49
معلومات للـLBCI: كارلوس غصن يتقدم بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد شركة نيسان وموظفين فيها بتهمة التآمر عليه لاخراجه من الشركة بصورة غير مشروعة اي عبر تلفيق تهم جنائية وطالب بتعويض مالي ضخم
خبر عاجل
04:49
معلومات للـLBCI: كارلوس غصن يتقدم بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد شركة نيسان وموظفين فيها بتهمة التآمر عليه لاخراجه من الشركة بصورة غير مشروعة اي عبر تلفيق تهم جنائية وطالب بتعويض مالي ضخم
6
فنّ
04:38
والدة نوال الزغبي حديث المتابعين.. إطلالة شبابيّة لـ "أحلى أمّ بالدني" (صورة)
فنّ
04:38
والدة نوال الزغبي حديث المتابعين.. إطلالة شبابيّة لـ "أحلى أمّ بالدني" (صورة)
7
فنّ
04:46
ستيفاني صليبا وجدل قالب الحلوى يستمرّ.. هل اتّهمت المنتقدين بـ "الشعب المكبوت"؟
فنّ
04:46
ستيفاني صليبا وجدل قالب الحلوى يستمرّ.. هل اتّهمت المنتقدين بـ "الشعب المكبوت"؟
8
أخبار لبنان
15:54
باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه
أخبار لبنان
15:54
باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More