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بيان وزير الشؤون بشأن دولرة مساعدات النازحين السوريين في لبنان

أخبار لبنان
2023-06-20 | 11:19
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بيان وزير الشؤون بشأن دولرة مساعدات النازحين السوريين في لبنان
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بيان وزير الشؤون بشأن دولرة مساعدات النازحين السوريين في لبنان

بيان وزير الشؤون بشأن دولرة مساعدات النازحين السوريين في لبنان

اعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار انه بعد الموقف الواضح الرافض لدولرة مساعدات النازحين السوريين في لبنان والذي أعلنه الوزير حجّار في مؤتمرٍ صحافي عقده في 26 أيار، وبعد الإجتماع الذي عقده مع المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا في التاريخ نفسه والذي وعد خلاله بالتشاور مع الأطراف المعنيّة والعودة بخلاصة واضحة للموضوع، إجتمع الوزير حجّار اليوم (20 حزيران 2023) بكلّ من السيد أدوار بيغبيدير ممثّلاً السيد عمران ريزا، السيد إيفو فريجسن، ممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، والسيد عبدالله الوردات، مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في لبنان. خلال الإجتماع، أكّد حجّار أنه ما زال على موقفه الرافض لدولرة مساعدات النازحين السوريين.

واضاف البيان وبما أنه قدّ تمّ التواصل والحوار سابقاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالنسبة لهذا الموضوع، على الجهات المعنيّة إستكمال هذا الحوار مع الرئيس ميقاتي، مؤكّدين رفضنا القاطع لدولرة مساعدات النازحين السوريين في لبنان.

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