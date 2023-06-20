الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
25
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
25
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكتائب: القوى السيادية ستقف سدًا منيعًا في وجه الإستيلاء على لبنان
أخبار لبنان
2023-06-20 | 12:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الكتائب: القوى السيادية ستقف سدًا منيعًا في وجه الإستيلاء على لبنان
الكتائب: القوى السيادية ستقف سدًا منيعًا في وجه الإستيلاء على لبنان
عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل.
ورأى أن جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية الأخيرة أرست سلسلة إستنتاجات لا بد من التوقف عندها:
في الأرقام:
- أولًا: أكثرية مجلس النواب المتمثلة بسبعة وسبعين نائبًا قالت لا ناهية لسياسة الإطباق على البلد التي ينتهجها حزب الله منذ سنوات حماية لسلاحه ومشروعه ومكتسباته ناسفًا بذلك كل شراكة مع الفريق الأكبر من اللبنانيين.
- ثانيًا: ثبت أن مرشح حزب الله غير قادر، على الرغم من الترهيب والترغيب اللذين مارسهما الحزب، على إستحواذ الغطاء المسيحي ولا الوطني للإستمرار في السباق وهما عاملان كافيان لإقصائه عن السباق.
- ثالثًا: كسب لبنان كتلة وازنة من تسعة وخمسين نائبًا أعلنوا مواجهة لا رجوع عنها في وجه التعنت المدمر الذي يطيح بالمؤسسات والدستور ويسير بالبلد إلى وجهة لا يرتضيها أهله.
في الممارسة:
- أولًا: يستمر تعطيل المؤسسات وشل البلاد منذ العام 2006 بالإعتصامات والغزوات المسلحة وإسقاط الحكومات إلى حين فرض أمر واقع بالقوة.
- ثانيًا: يتواصل ضرب الدستور للإمساك بمفاصل الإستحقاقات الكبرى والتحكم بنتائجها، فتختصر جلسات الإنتخاب بجلسة يتيمة ثم يروج لمقولة رزمة توافق على رئيسي الجمهورية والحكومة قبل الإنتخاب في ضرب صريح لمفهوم الديمقراطية.
- ثالثًا: يفتح الباب على مصراعيه للتشريع النيابي وإصدار مقررات حكومية في غياب رئيس الجمهورية في نسف واضح لبنية الحكم في لبنان.
وأشار إلى أن من كل ما تقدم، نجد أنفسنا في صلب مسار إنقلابي يقوده حزب الله في خطى ثابتة منذ إتفاق الدوحة بالترغيب تارة والترهيب طورًا في معظم الأحيان رغمًا عن إرادة أغلبية اللبنانيين.
وأكد المكتب السياسي الكتائبي أن هذا الأسلوب لن يمر وأن كل الممارسات باتت مكشوفة وأن الواقع الجديد للقوى السيادية والوطنية سيقف سدًا منيعًا في وجه الإستيلاء على لبنان.
ولفت إلى أن الجلسة التشريعية التي عقدت شكلت تخطيًا فاضحًا للدستور عندما أجازت التشريع لمجلس لا يحق له الإجتماع إلا لإنتخاب رئيس للجمهورية وأتاحت له أن يصوت على مشروع محال من حكومة لا يحق لها أساسًا الإجتماع لأنها في حالة تصريف أعمال.
أخبار لبنان
القوى
السيادية
منيعًا
الإستيلاء
لبنان
التالي
نواب المعارضة يخططون لفتح البرلمان بقوة الدستور (نداء الوطن)
هل يقر مجلس الوزراء ترقيات الضباط غداً؟ (الشرق الأوسط)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-06-19
نقابة مستوردي المواد الغذائية: القوى السياسية مطالبة برفع لبنان عن اللوائح العالمية السوداء حول الغذاء
أخبار لبنان
2023-06-19
نقابة مستوردي المواد الغذائية: القوى السياسية مطالبة برفع لبنان عن اللوائح العالمية السوداء حول الغذاء
0
آخر الأخبار
2023-06-08
ميشال موسى للـ LBCI: مع عدم الوصول الى تقاطعات مشتركة بين القوى السياسية اللبنانية هناك محاولات جدية للتواصل مع الفرقاء اكان عبر مبادرة البطريرك الراعي ام الموفد الفرنسي وقد يكون هناك مبادرات عربية أخرى
آخر الأخبار
2023-06-08
ميشال موسى للـ LBCI: مع عدم الوصول الى تقاطعات مشتركة بين القوى السياسية اللبنانية هناك محاولات جدية للتواصل مع الفرقاء اكان عبر مبادرة البطريرك الراعي ام الموفد الفرنسي وقد يكون هناك مبادرات عربية أخرى
0
أخبار لبنان
2023-05-30
ماكرون يدعو القوى السياسية اللبنانية لبذل جهود مشتركة لكسر الجمود السياسي الحالي
أخبار لبنان
2023-05-30
ماكرون يدعو القوى السياسية اللبنانية لبذل جهود مشتركة لكسر الجمود السياسي الحالي
0
أخبار لبنان
2023-05-24
تيمور جنبلاط استقبل وفد "الجبهة السيادية من أجل لبنان"... الصايغ: سنتعاون في الملفات المشتركة
أخبار لبنان
2023-05-24
تيمور جنبلاط استقبل وفد "الجبهة السيادية من أجل لبنان"... الصايغ: سنتعاون في الملفات المشتركة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:17
توقيف سوري لتشكيله عصابة مسلحة والقيام بعمليات سلب في القبة - طرابلس
أمن وقضاء
14:17
توقيف سوري لتشكيله عصابة مسلحة والقيام بعمليات سلب في القبة - طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
كيف ستدفع المخيمات الفلسطينية والسورية فواتير الكهرباء في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
كيف ستدفع المخيمات الفلسطينية والسورية فواتير الكهرباء في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الصناعات الوطنية فخر لبنان واكسبو قطر ٢٠٢٣ يشكل نموذجاً
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الصناعات الوطنية فخر لبنان واكسبو قطر ٢٠٢٣ يشكل نموذجاً
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
07:26
إلى محبي النوم... ما هي فوائد قيلولة النهار القصيرة؟
صحة وتغذية
07:26
إلى محبي النوم... ما هي فوائد قيلولة النهار القصيرة؟
0
فنّ
04:49
ماريتا الحلاني في صور جديدة من المالديف.. احتشامها في شهر العسل يثير إعجاب الجمهور
فنّ
04:49
ماريتا الحلاني في صور جديدة من المالديف.. احتشامها في شهر العسل يثير إعجاب الجمهور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم
0
منوعات
2023-06-18
بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!
منوعات
2023-06-18
بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:58
إجتماعان مهمان عن سوريا في العاصمة الكازخستانية
أخبار دولية
13:58
إجتماعان مهمان عن سوريا في العاصمة الكازخستانية
0
أخبار دولية
13:51
زيارة وزير خارجية إيران لقطر وسلطنة عمان تتجاوز العلاقات الثنائية
أخبار دولية
13:51
زيارة وزير خارجية إيران لقطر وسلطنة عمان تتجاوز العلاقات الثنائية
0
أخبار دولية
13:47
خطوط جوية وطائرات جديدة في السعودية
أخبار دولية
13:47
خطوط جوية وطائرات جديدة في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
كيف ستدفع المخيمات الفلسطينية والسورية فواتير الكهرباء في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
كيف ستدفع المخيمات الفلسطينية والسورية فواتير الكهرباء في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الصناعات الوطنية فخر لبنان واكسبو قطر ٢٠٢٣ يشكل نموذجاً
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الصناعات الوطنية فخر لبنان واكسبو قطر ٢٠٢٣ يشكل نموذجاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
منتخب لبنان للشباب تحت الـ19 ينهي آخر تدريباته في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:26
منتخب لبنان للشباب تحت الـ19 ينهي آخر تدريباته في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إبداعات أصحاب همم يشاركون في الأولمبياد الخاص المقام في برلين
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إبداعات أصحاب همم يشاركون في الأولمبياد الخاص المقام في برلين
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:16
أهلا بهالطلة ببيت شباب.. بلدة القرميد والأجراس والهواء العليل
مقدمة نشرة الاخبار
13:16
أهلا بهالطلة ببيت شباب.. بلدة القرميد والأجراس والهواء العليل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:53
نادين نسيب نجيم تكشف عن موعد زفافها على ناريغ ناربيكيان
فنّ
04:53
نادين نسيب نجيم تكشف عن موعد زفافها على ناريغ ناربيكيان
2
خبر عاجل
02:09
إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
خبر عاجل
02:09
إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
3
خبر عاجل
08:14
الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما
خبر عاجل
08:14
الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما
4
فنّ
04:49
ماريتا الحلاني في صور جديدة من المالديف.. احتشامها في شهر العسل يثير إعجاب الجمهور
فنّ
04:49
ماريتا الحلاني في صور جديدة من المالديف.. احتشامها في شهر العسل يثير إعجاب الجمهور
5
خبر عاجل
04:49
معلومات للـLBCI: كارلوس غصن يتقدم بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد شركة نيسان وموظفين فيها بتهمة التآمر عليه لاخراجه من الشركة بصورة غير مشروعة اي عبر تلفيق تهم جنائية وطالب بتعويض مالي ضخم
خبر عاجل
04:49
معلومات للـLBCI: كارلوس غصن يتقدم بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد شركة نيسان وموظفين فيها بتهمة التآمر عليه لاخراجه من الشركة بصورة غير مشروعة اي عبر تلفيق تهم جنائية وطالب بتعويض مالي ضخم
6
فنّ
04:38
والدة نوال الزغبي حديث المتابعين.. إطلالة شبابيّة لـ "أحلى أمّ بالدني" (صورة)
فنّ
04:38
والدة نوال الزغبي حديث المتابعين.. إطلالة شبابيّة لـ "أحلى أمّ بالدني" (صورة)
7
فنّ
04:46
ستيفاني صليبا وجدل قالب الحلوى يستمرّ.. هل اتّهمت المنتقدين بـ "الشعب المكبوت"؟
فنّ
04:46
ستيفاني صليبا وجدل قالب الحلوى يستمرّ.. هل اتّهمت المنتقدين بـ "الشعب المكبوت"؟
8
أخبار لبنان
15:54
باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه
أخبار لبنان
15:54
باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More