الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام

الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام

أعلن مجلس الوزراء اتخاذ قرار بإلغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام.



أما بالنسبة للاعوام المقبلة، سيتم أخذ القرار على ضوء موقف وزير التربية.

وِشرح وزير التربية ان" المجلس طلب الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذه السنة ويبدو ان هناك صعوبات لوجستية لدى قوى الأمن ولذلك اتجهنا الى اتخاذ هذا القرار والامتحانات الثانوية تأمنت اموالها".