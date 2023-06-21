الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مشاركة لبنان بمعرض اكسبو الدوحة ٢٠٢٣ .. اليكم قرار التكليف

أخبار لبنان
2023-06-21 | 04:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مشاركة لبنان بمعرض اكسبو الدوحة ٢٠٢٣ .. اليكم قرار التكليف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مشاركة لبنان بمعرض اكسبو الدوحة ٢٠٢٣ .. اليكم قرار التكليف


مشاركة لبنان بمعرض اكسبو الدوحة ٢٠٢٣ .. اليكم قرار التكليف

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره المتعلق بمشاركة لبنان بمعرض اكسبو الدوحة ٢٠٢٣ بحيث يصبح على الشكل التالي:

-تكليف وزارة الإقتصاد والتجارة بصفتها الجهة الرسمية اللبنانية التواصل مع الجهات المعنية في قطر لتأمين المشاركة في معرض اكسبو قطر ٢٠٢٣ على ان تتولى امر تنظيم الأجنحة اللبنانية وإدارتها والإشراف عليها بعد أخذ رأي الإدارات المعنية.

-تكليف وزارة الزراعة تأمين تشغيل معرض إكسبو قطر ٢٠٢٣ والتواصل مع الجانب القطري لهذا الخصوص.
            

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لبنان

بمعرض

اكسبو

الدوحة

اليكم

التكليف

LBCI التالي
مواد منتهية الصلاحية في سوبرماركت في الفرزل ... وتوقيف صاحبها
التيار الوطني: الجلسة الأخيرة إنجلت عن معادلة تقضي بأن تتواصل الدعوات لجلسات إنتخاب لإنتاج رئيس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الصناعات الوطنية فخر لبنان واكسبو قطر ٢٠٢٣ يشكل نموذجاً

LBCI
اقتصاد
2023-06-20

لحود وأبو حيدر وقعا عقد مشاركة في "اكسبو قطر ٢٠٢٣"

LBCI
صحف اليوم
00:19

ميقاتي يسحب فتيل الإشكال على صلاحيات تنظيم المشاركة في "اكسبو قطر" (الجمهورية)

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-19

باسيل لـ عشرين_30:نحن "حملنا يلي ما بينحمل" وواجبنا أن نقف مع مكوّن لبناني ضدّ إسرائيل وضدّ داعش ولن نسمح بخايارات تدميرية لكن هذا لا يعني ذوباننا في الآخرين وانصياعنا لقراراتهم واذا نحن سيتم تخويننا لا أعرف من سيبقى

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:43

توقيع مراسيم ترقيات الأجهزة الأمنية والعسكرية

LBCI
أخبار لبنان
04:32

تعميم من وزارة السياحة الى الشركات لتقديم عروض لتنظيم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها

LBCI
أمن وقضاء
04:12

مواد منتهية الصلاحية في سوبرماركت في الفرزل ... وتوقيف صاحبها

LBCI
أخبار لبنان
04:03

التيار الوطني: الجلسة الأخيرة إنجلت عن معادلة تقضي بأن تتواصل الدعوات لجلسات إنتخاب لإنتاج رئيس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:45

بعد جدل "الشوكولا مو"... سلاف فواخرجي تدافع عن نضال الأحمدية!

LBCI
آخر الأخبار
04:36

معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء أقر بند تثبيت متطوعي الدفاع المدني

LBCI
أخبار لبنان
03:35

الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام

LBCI
فنّ
2023-06-20

ماريتا الحلاني في صور جديدة من المالديف.. احتشامها في شهر العسل يثير إعجاب الجمهور

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:55

اسعار حجوزات السفر في الـ HIGH SEASON...الحاجة للمراقبة لمنع الغش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

إنطلاق الترشيحات لإستضافة معرض إكسبو 2030 في باريس... وعين السعودية على هذا الحدث العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إجتماعان مهمان عن سوريا في العاصمة الكازخستانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

زيارة وزير خارجية إيران لقطر وسلطنة عمان تتجاوز العلاقات الثنائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

خطوط جوية وطائرات جديدة في السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

كيف ستدفع المخيمات الفلسطينية والسورية فواتير الكهرباء في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الصناعات الوطنية فخر لبنان واكسبو قطر ٢٠٢٣ يشكل نموذجاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

منتخب لبنان للشباب تحت الـ19 ينهي آخر تدريباته في بيروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:35

الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام

LBCI
خبر عاجل
08:14

الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما

LBCI
أخبار لبنان
04:43

توقيع مراسيم ترقيات الأجهزة الأمنية والعسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم

LBCI
أمن وقضاء
11:08

أقدما على العديد من عمليات السرقة إحداها طالت خزنة من داخل شركة في جبيل وقعا في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
صحف اليوم
00:24

"نداء الوطن": صفحة فرنجية طويت

LBCI
أخبار لبنان
03:28

نصار في جلسة مجلس الوزراء: أطلب من وزير الاقتصاد سحب كلامه المسيء والغير المسند الى أي واقع

LBCI
صحة وتغذية
07:26

إلى محبي النوم... ما هي فوائد قيلولة النهار القصيرة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More