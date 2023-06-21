مشاركة لبنان بمعرض اكسبو الدوحة ٢٠٢٣ .. اليكم قرار التكليف



مشاركة لبنان بمعرض اكسبو الدوحة ٢٠٢٣ .. اليكم قرار التكليف

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره المتعلق بمشاركة لبنان بمعرض اكسبو الدوحة ٢٠٢٣ بحيث يصبح على الشكل التالي:



-تكليف وزارة الإقتصاد والتجارة بصفتها الجهة الرسمية اللبنانية التواصل مع الجهات المعنية في قطر لتأمين المشاركة في معرض اكسبو قطر ٢٠٢٣ على ان تتولى امر تنظيم الأجنحة اللبنانية وإدارتها والإشراف عليها بعد أخذ رأي الإدارات المعنية.



-تكليف وزارة الزراعة تأمين تشغيل معرض إكسبو قطر ٢٠٢٣ والتواصل مع الجانب القطري لهذا الخصوص.

