الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعميم من وزارة السياحة الى الشركات لتقديم عروض لتنظيم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها
أخبار لبنان
2023-06-21 | 04:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تعميم من وزارة السياحة الى الشركات لتقديم عروض لتنظيم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها
تعميم من وزارة السياحة حول حفل انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها
اصدرت وزارة السياحة تعميما موجها الى الشركات اللبنانية الراغبة بتقديم عروض لتنظيم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها جاء فيه :
"لما كانت وزارة السياحة ووفقا للانظمة والقوانين، الجهة الرسمية المخولة اعطاء الحق بتنظيم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها ، وحيث ان الشروط المطلوبة محددة في متن القرار رقم 18 تاريخ 29 كانون الثاني 2005 كما هو معدل بموجب القرار رقم 125 تاريخ 10 حزيران 2009 ، نطلب من كل شركة تستوفي شروط تنظيم مباريات ملكة جمال لبنان ووصيفاتها والراغبة في تنظيم هذا الحفل ان تطلع مسبقا على الشروط المطلوبة والمحددة في متن القرارين المشار اليهما اعلاه المتوفرين في مصلحة الديوان - مبنى وزارة السياحة، وفي حال استيفاء الشروط التقدم بالطلب خلال مهلة 15 يوما من تاريخ هذا التعميم".
أخبار لبنان
وزارة
السياحة
الشركات
لتقديم
لتنظيم
انتخاب
لبنان
ووصيفاتها
التالي
توقيع مراسيم ترقيات الأجهزة الأمنية والعسكرية
مواد منتهية الصلاحية في سوبرماركت في الفرزل ... وتوقيف صاحبها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-05-21
وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت
خبر عاجل
2023-05-21
وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت
0
أخبار لبنان
2023-05-12
مولوي بعد لقائه بخاري: المملكة حاضنة للبنان ومحفّزة على الإسراع في انتخاب رئيس
أخبار لبنان
2023-05-12
مولوي بعد لقائه بخاري: المملكة حاضنة للبنان ومحفّزة على الإسراع في انتخاب رئيس
0
منوعات
2023-05-09
انتخابات النادي اللبناني للسيارات والسياحة... المحامي ايلي آصاف رئيساً
منوعات
2023-05-09
انتخابات النادي اللبناني للسيارات والسياحة... المحامي ايلي آصاف رئيساً
0
آخر الأخبار
2023-05-09
مخزومي من دار الفتوى: المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي ثبتت على مواقفها في التعاطي مع الملف اللبناني وهي مشكورة ولا يمكن إلا انتخاب رئيس جمهورية ووجود فريق إنقاذي إصلاحي
آخر الأخبار
2023-05-09
مخزومي من دار الفتوى: المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي ثبتت على مواقفها في التعاطي مع الملف اللبناني وهي مشكورة ولا يمكن إلا انتخاب رئيس جمهورية ووجود فريق إنقاذي إصلاحي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
11:17
لقاء بين الحاج حسن وبيرم بحث في تنظيم العمالة وتفعيل العمل النقابي في القطاع الزراعي
اقتصاد
11:17
لقاء بين الحاج حسن وبيرم بحث في تنظيم العمالة وتفعيل العمل النقابي في القطاع الزراعي
0
أخبار لبنان
11:04
البستاني: نرفض سياسة الترقيع التي تتبعها الحكومة
أخبار لبنان
11:04
البستاني: نرفض سياسة الترقيع التي تتبعها الحكومة
0
أخبار لبنان
11:03
بعد قرار الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة..ماذا قال الامين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI؟
أخبار لبنان
11:03
بعد قرار الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة..ماذا قال الامين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI؟
0
أخبار لبنان
09:38
المكاري ألقى كلمة لبنان في مجلس وزراء الاعلام العرب: نؤيد سياسة الجسور وأبجديتنا اللبنانية منحازة الى عروبتها
أخبار لبنان
09:38
المكاري ألقى كلمة لبنان في مجلس وزراء الاعلام العرب: نؤيد سياسة الجسور وأبجديتنا اللبنانية منحازة الى عروبتها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-04-26
الرئيس البرازيلي: "تحديد الطرف المحق" في النزاع بين روسيا وأوكرانيا "لا يفيد في شيء"
أخبار دولية
2023-04-26
الرئيس البرازيلي: "تحديد الطرف المحق" في النزاع بين روسيا وأوكرانيا "لا يفيد في شيء"
0
أخبار لبنان
06:18
توقيع مذكرة تعاون بين معهد البحوث الصناعية والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ
أخبار لبنان
06:18
توقيع مذكرة تعاون بين معهد البحوث الصناعية والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ
0
سيدات الملاعب
2023-06-19
لاعبة كرة السلة اللبنانية عيدا باخوس تكشف للـLBCI... هذا ما يتطلبه الأمر للوصول إلى البراعة! (فيديو)
سيدات الملاعب
2023-06-19
لاعبة كرة السلة اللبنانية عيدا باخوس تكشف للـLBCI... هذا ما يتطلبه الأمر للوصول إلى البراعة! (فيديو)
0
منوعات
08:07
رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!
منوعات
08:07
رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:05
خمسة مفقودين داخل غواصة بين الحياة والموت
تقارير نشرة الاخبار
08:05
خمسة مفقودين داخل غواصة بين الحياة والموت
0
أخبار لبنان
07:36
لودريان يصل اليوم الى بيروت.. ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
07:36
لودريان يصل اليوم الى بيروت.. ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
06:56
مقرّرات مجلس الوزراء..
أخبار لبنان
06:56
مقرّرات مجلس الوزراء..
0
أخبار لبنان
06:09
مخزومي من دار الفتوى : سأهنئ أي رئيس يتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة
أخبار لبنان
06:09
مخزومي من دار الفتوى : سأهنئ أي رئيس يتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة
0
أخبار دولية
05:27
بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا قدرها 1,3 مليار دولار
أخبار دولية
05:27
بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا قدرها 1,3 مليار دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
03:55
اسعار حجوزات السفر في الـ HIGH SEASON...الحاجة للمراقبة لمنع الغش
تقارير نشرة الاخبار
03:55
اسعار حجوزات السفر في الـ HIGH SEASON...الحاجة للمراقبة لمنع الغش
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
إنطلاق الترشيحات لإستضافة معرض إكسبو 2030 في باريس... وعين السعودية على هذا الحدث العالمي
تقارير نشرة الاخبار
14:10
إنطلاق الترشيحات لإستضافة معرض إكسبو 2030 في باريس... وعين السعودية على هذا الحدث العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إجتماعان مهمان عن سوريا في العاصمة الكازخستانية
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إجتماعان مهمان عن سوريا في العاصمة الكازخستانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
زيارة وزير خارجية إيران لقطر وسلطنة عمان تتجاوز العلاقات الثنائية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
زيارة وزير خارجية إيران لقطر وسلطنة عمان تتجاوز العلاقات الثنائية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:35
الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام
أخبار لبنان
03:35
الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام
2
أخبار لبنان
04:43
توقيع مراسيم ترقيات الأجهزة الأمنية والعسكرية
أخبار لبنان
04:43
توقيع مراسيم ترقيات الأجهزة الأمنية والعسكرية
3
فنّ
05:41
غنى غندور تنشر صور زفافها: "السيّدة عون الى الأبد"
فنّ
05:41
غنى غندور تنشر صور زفافها: "السيّدة عون الى الأبد"
4
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم
5
منوعات
06:35
"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!
منوعات
06:35
"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!
6
منوعات
08:07
رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!
منوعات
08:07
رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!
7
فنّ
04:54
خبر وفاة سميرة توفيق يغزو الانترنت.. ما حقيقته؟
فنّ
04:54
خبر وفاة سميرة توفيق يغزو الانترنت.. ما حقيقته؟
8
أمن وقضاء
01:56
نشَلَ أموالًا من مُصلّين في أحد المساجد... وشعبة المعلومات تكشف هويّته
أمن وقضاء
01:56
نشَلَ أموالًا من مُصلّين في أحد المساجد... وشعبة المعلومات تكشف هويّته
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More