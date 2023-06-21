مخزومي من دار الفتوى : سأهنئ أي رئيس يتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة

مخزومي من دار الفتوى : سأهنئ أي رئيس يتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة

اعلن النائب فؤاد مخزومي من دار الفتوى "ان ما حصل في جلسة 14 حزيران، حيث أن ما قبل هذا التاريخ غير ما بعده، فمن الواضح أن المعارضة اليوم تمتلك الأكثرية ولم يعد الطرف الآخر قادرا على فرض رئيس للجمهورية".



واستغرب مخزومي دعوة مجلس النواب إلى الجلسة التشريعية يوم الاثنين الماضي بدل استكمال الجلسات المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية. وتساءل:" لماذا خرج نواب "الثنائي الشيعي" من الجلسة وأفقدوها النصاب، بعد أن صوتوا في الدورة الأولى لمرشحهم الوزير السابق سليمان فرنجية؟ مجددا التأكيد أنه "سيهنئ أي رئيس يتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة، لا سيما أن وضع البلد لا يحتمل الاستمرار في الفراغ".



وتوجه مخزومي بالسؤال للنواب "الذين لا يزالون يقترعون بأسماء وتعابير تضع صوتهم في حكم الملغى، عن سبب هذا التصرف، وهل يحتمل الوضع هذا النوع من المناورات؟" داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية.



واعتبر مخزومي " إن الخارج وصلته الرسالة بعد الذي حصل في جلسة 14 حزيران"، لافتا إلى "أن المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان سيعيد تقييم السياسات المطروحة في ما يخص لبنان". وتمنى على الزملاء النواب "وضع المصالح الشخصية جانبا والتعاون سويا، فالبلد في حاجة إلى رئيس للجمهورية".



وردا على سؤال حول دعمه المرشح جهاد أزعور، أكد مخزومي أنه "مستمر في دعمه لأزعور، وترشيح المعارضة له ليس مناورة كما يحاول البعض تصويره في الإعلام".