الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مخزومي من دار الفتوى : سأهنئ أي رئيس يتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة
أخبار لبنان
2023-06-21 | 06:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مخزومي من دار الفتوى : سأهنئ أي رئيس يتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة
2
min
مخزومي من دار الفتوى : سأهنئ أي رئيس يتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة
مخزومي من دار الفتوى : سأهنئ أي رئيس يتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة
اعلن النائب فؤاد مخزومي من دار الفتوى "ان ما حصل في جلسة 14 حزيران، حيث أن ما قبل هذا التاريخ غير ما بعده، فمن الواضح أن المعارضة اليوم تمتلك الأكثرية ولم يعد الطرف الآخر قادرا على فرض رئيس للجمهورية".
واستغرب مخزومي دعوة مجلس النواب إلى الجلسة التشريعية يوم الاثنين الماضي بدل استكمال الجلسات المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية. وتساءل:" لماذا خرج نواب "الثنائي الشيعي" من الجلسة وأفقدوها النصاب، بعد أن صوتوا في الدورة الأولى لمرشحهم الوزير السابق سليمان فرنجية؟ مجددا التأكيد أنه "سيهنئ أي رئيس يتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة، لا سيما أن وضع البلد لا يحتمل الاستمرار في الفراغ".
وتوجه مخزومي بالسؤال للنواب "الذين لا يزالون يقترعون بأسماء وتعابير تضع صوتهم في حكم الملغى، عن سبب هذا التصرف، وهل يحتمل الوضع هذا النوع من المناورات؟" داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية.
واعتبر مخزومي " إن الخارج وصلته الرسالة بعد الذي حصل في جلسة 14 حزيران"، لافتا إلى "أن المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان سيعيد تقييم السياسات المطروحة في ما يخص لبنان". وتمنى على الزملاء النواب "وضع المصالح الشخصية جانبا والتعاون سويا، فالبلد في حاجة إلى رئيس للجمهورية".
وردا على سؤال حول دعمه المرشح جهاد أزعور، أكد مخزومي أنه "مستمر في دعمه لأزعور، وترشيح المعارضة له ليس مناورة كما يحاول البعض تصويره في الإعلام".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الفتوى
سأهنئ
يتمكن
الوصول
الرئاسة
التالي
توقيع مذكرة تعاون بين معهد البحوث الصناعية والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ
توقيع مراسيم ترقيات الأجهزة الأمنية والعسكرية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-05-09
مخزومي من دار الفتوى: المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي ثبتت على مواقفها في التعاطي مع الملف اللبناني وهي مشكورة ولا يمكن إلا انتخاب رئيس جمهورية ووجود فريق إنقاذي إصلاحي
آخر الأخبار
2023-05-09
مخزومي من دار الفتوى: المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي ثبتت على مواقفها في التعاطي مع الملف اللبناني وهي مشكورة ولا يمكن إلا انتخاب رئيس جمهورية ووجود فريق إنقاذي إصلاحي
0
آخر الأخبار
2023-06-18
طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": في حال وصل فرنجية الى الرئاسة سيكف يد التدخلات السياسية عن القضاء وأي رئيس سيصل يجب ان يعيد المحاكمة في قضية المرفأ على امل ان نصل الى الحقيقة ويجب ان يكون هناك محكمة خاصة أم مجلس عدلي تسقط امامها كل الحصانات
آخر الأخبار
2023-06-18
طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": في حال وصل فرنجية الى الرئاسة سيكف يد التدخلات السياسية عن القضاء وأي رئيس سيصل يجب ان يعيد المحاكمة في قضية المرفأ على امل ان نصل الى الحقيقة ويجب ان يكون هناك محكمة خاصة أم مجلس عدلي تسقط امامها كل الحصانات
0
أخبار لبنان
2023-06-14
مخزومي: المطلوب إبقاء الجلسات مفتوحة إلى حين انتخاب الرئيس
أخبار لبنان
2023-06-14
مخزومي: المطلوب إبقاء الجلسات مفتوحة إلى حين انتخاب الرئيس
0
خبر عاجل
2023-06-13
الرئاسة الفرنسية: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور فرنسا وسيلتقي بالرئيس الفرنسي يوم الجمعة
خبر عاجل
2023-06-13
الرئاسة الفرنسية: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور فرنسا وسيلتقي بالرئيس الفرنسي يوم الجمعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
11:17
لقاء بين الحاج حسن وبيرم بحث في تنظيم العمالة وتفعيل العمل النقابي في القطاع الزراعي
اقتصاد
11:17
لقاء بين الحاج حسن وبيرم بحث في تنظيم العمالة وتفعيل العمل النقابي في القطاع الزراعي
0
أخبار لبنان
11:04
البستاني: نرفض سياسة الترقيع التي تتبعها الحكومة
أخبار لبنان
11:04
البستاني: نرفض سياسة الترقيع التي تتبعها الحكومة
0
أخبار لبنان
11:03
بعد قرار الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة..ماذا قال الامين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI؟
أخبار لبنان
11:03
بعد قرار الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة..ماذا قال الامين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI؟
0
أخبار لبنان
09:38
المكاري ألقى كلمة لبنان في مجلس وزراء الاعلام العرب: نؤيد سياسة الجسور وأبجديتنا اللبنانية منحازة الى عروبتها
أخبار لبنان
09:38
المكاري ألقى كلمة لبنان في مجلس وزراء الاعلام العرب: نؤيد سياسة الجسور وأبجديتنا اللبنانية منحازة الى عروبتها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-04-26
الرئيس البرازيلي: "تحديد الطرف المحق" في النزاع بين روسيا وأوكرانيا "لا يفيد في شيء"
أخبار دولية
2023-04-26
الرئيس البرازيلي: "تحديد الطرف المحق" في النزاع بين روسيا وأوكرانيا "لا يفيد في شيء"
0
أخبار لبنان
06:18
توقيع مذكرة تعاون بين معهد البحوث الصناعية والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ
أخبار لبنان
06:18
توقيع مذكرة تعاون بين معهد البحوث الصناعية والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ
0
سيدات الملاعب
2023-06-19
لاعبة كرة السلة اللبنانية عيدا باخوس تكشف للـLBCI... هذا ما يتطلبه الأمر للوصول إلى البراعة! (فيديو)
سيدات الملاعب
2023-06-19
لاعبة كرة السلة اللبنانية عيدا باخوس تكشف للـLBCI... هذا ما يتطلبه الأمر للوصول إلى البراعة! (فيديو)
0
منوعات
08:07
رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!
منوعات
08:07
رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:05
خمسة مفقودين داخل غواصة بين الحياة والموت
تقارير نشرة الاخبار
08:05
خمسة مفقودين داخل غواصة بين الحياة والموت
0
أخبار لبنان
07:36
لودريان يصل اليوم الى بيروت.. ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
07:36
لودريان يصل اليوم الى بيروت.. ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
06:56
مقرّرات مجلس الوزراء..
أخبار لبنان
06:56
مقرّرات مجلس الوزراء..
0
أخبار لبنان
06:09
مخزومي من دار الفتوى : سأهنئ أي رئيس يتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة
أخبار لبنان
06:09
مخزومي من دار الفتوى : سأهنئ أي رئيس يتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة
0
أخبار دولية
05:27
بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا قدرها 1,3 مليار دولار
أخبار دولية
05:27
بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا قدرها 1,3 مليار دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
03:55
اسعار حجوزات السفر في الـ HIGH SEASON...الحاجة للمراقبة لمنع الغش
تقارير نشرة الاخبار
03:55
اسعار حجوزات السفر في الـ HIGH SEASON...الحاجة للمراقبة لمنع الغش
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
إنطلاق الترشيحات لإستضافة معرض إكسبو 2030 في باريس... وعين السعودية على هذا الحدث العالمي
تقارير نشرة الاخبار
14:10
إنطلاق الترشيحات لإستضافة معرض إكسبو 2030 في باريس... وعين السعودية على هذا الحدث العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إجتماعان مهمان عن سوريا في العاصمة الكازخستانية
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إجتماعان مهمان عن سوريا في العاصمة الكازخستانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
زيارة وزير خارجية إيران لقطر وسلطنة عمان تتجاوز العلاقات الثنائية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
زيارة وزير خارجية إيران لقطر وسلطنة عمان تتجاوز العلاقات الثنائية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:35
الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام
أخبار لبنان
03:35
الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام
2
أخبار لبنان
04:43
توقيع مراسيم ترقيات الأجهزة الأمنية والعسكرية
أخبار لبنان
04:43
توقيع مراسيم ترقيات الأجهزة الأمنية والعسكرية
3
فنّ
05:41
غنى غندور تنشر صور زفافها: "السيّدة عون الى الأبد"
فنّ
05:41
غنى غندور تنشر صور زفافها: "السيّدة عون الى الأبد"
4
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم
5
منوعات
06:35
"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!
منوعات
06:35
"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!
6
منوعات
08:07
رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!
منوعات
08:07
رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!
7
فنّ
04:54
خبر وفاة سميرة توفيق يغزو الانترنت.. ما حقيقته؟
فنّ
04:54
خبر وفاة سميرة توفيق يغزو الانترنت.. ما حقيقته؟
8
أمن وقضاء
01:56
نشَلَ أموالًا من مُصلّين في أحد المساجد... وشعبة المعلومات تكشف هويّته
أمن وقضاء
01:56
نشَلَ أموالًا من مُصلّين في أحد المساجد... وشعبة المعلومات تكشف هويّته
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More