الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقيع مذكرة تعاون بين معهد البحوث الصناعية والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ

أخبار لبنان
2023-06-21 | 06:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقيع مذكرة تعاون بين معهد البحوث الصناعية والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
توقيع مذكرة تعاون بين معهد البحوث الصناعية والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ

وقّع المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسّام الفرن ورئيس المعهد الوطني للكرمة والنبيذ ظافر شاوي مذكرة تعاون بين المعهدين، في حضور كوادر معهد البحوث وأعضاء مجلس ادارة معهد النبيذ وعدد من الأعضاء.


وأكّد الفرنّ في كلمته أن معهد البحوث الصناعية يقوم بواجبه ودوره تجاه الصناعة الوطنية، وهو الارتقاء بها وتحديثها وتعريفها ومنحها شهادات المطابقة، ومواكبتها في عملية التطوير من حيث مساعدتها في الأبحاث والدراسات والكشوفات والفحوص المخبرية الضرورية وفق المواصفات الالزامية.


وأوضح أنه سيصار إلى تأليف فريق عمل مشترك يستفيد معهد النبيذ من خبرات موظفي معهد البحوث الصناعية المكلفين إعطاء الاستشارات والمعلومات التي تغني عمل الكرامين ونشاط الخمارين، الأمر الذي يساهم في دعم صناعة المشروبات الروحية ولا سيما النبيذ اللبناني الذي أصبح مطلوباً في الأسواق العالمية، بفضل إرث كبير يحمله، وتصميم العاملين في هذا القطاع وفي مقدّمهم الصديق ظافر شاوي الذي يملك باعاً طويلاً في هذه الصناعة وفي حقل الأعمال بشكل عام،مشيراً الى أنّ اتفاقية التعاون هي خطوة صحيحة للوصول الى الأهداف المشتركة لخدمة قطاع النبيذ.


وردّ شاوي بكلمة حيّا فيها "جهود الدكتور الفرنّ والعاملين في معهد البحوث الصناعية الذين يحيطون زملائي بكل عناية ورعاية"، مشيراً إلى أننا نتطلع إلى المزيد من العمل المشترك والاستفادة القصوى من الخبرات العلمية والمختبرات المتطورة الموجودة في المعهد، واضافتها الى خبراتنا ومهاراتنا التي غدت متقدّمة في هذا المجال.

وقال: "نحن قطاع نما بفضل شباب مندفعين أكملوا مسيرة الآباء والأجداد، وشباب جدد انخرطوا بهذا القطاع بشغف وولع. ونسير جميعاً بمنتجاتنا وفق أفضل المعايير الوطنية والدولية، في حلقة إنتاجية متكاملة تبدأ بزرع الكرمة وصولا إلى القطف والتجميع والتخمير والعصر والتعتيق والتعبئة والتغليف والتوزيع والتصدير. إننا نصبو إلى العالمية. وحققنا انجازات على هذا الصعيد. "
 

أخبار لبنان

مذكرة

تعاون

البحوث

الصناعية

والمعهد

الوطني

للكرمة

والنبيذ

LBCI التالي
مقرّرات مجلس الوزراء..
مخزومي من دار الفتوى : سأهنئ أي رئيس يتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-06-15

السوداني وأمير قطر يرعيان مراسم توقيع إعلان نوايا مشترك للتعاون بين حكومتي البلدين

LBCI
امن وقضاء
2023-06-09

التعاون الأمني بين العراق ولبنان بين اللواء صليبا ووزير الأمن الوطني العراقي

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-05

شقير أجرى محادثات مع رئيس غرفة لندن وإتفاق على توقيع إتفاقية تعاون وإنشاء مجلس أعمال لبناني بريطاني

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-01

الحلبي وقع مع وزير الصناعة والزعني مذكرة للتعاون في "المهني": لابتكار سبل تفعل النهوض.. بوشكيان: مقبلون على استقرار سياسي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
11:17

لقاء بين الحاج حسن وبيرم بحث في تنظيم العمالة وتفعيل العمل النقابي في القطاع الزراعي

LBCI
أخبار لبنان
11:04

البستاني: نرفض سياسة الترقيع التي تتبعها الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
11:03

بعد قرار الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة..ماذا قال الامين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI؟

LBCI
أخبار لبنان
09:38

المكاري ألقى كلمة لبنان في مجلس وزراء الاعلام العرب: نؤيد سياسة الجسور وأبجديتنا اللبنانية منحازة الى عروبتها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2022-12-15

بيان جديد لوزارة المال حول معاشات العسكريين والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-17

وزير الخارجية السعودي يصل إلى إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-24

التزوير في ملف النازحين السوريين...وصل إلى وثائق الوفاة !

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-03

مشروع وطن الانسان: تلقف كل مبادرة وفرصة متاحة للحفاظ على وجه لبنان وكيانه وهويته

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:05

خمسة مفقودين داخل غواصة بين الحياة والموت

LBCI
أخبار لبنان
07:36

لودريان يصل اليوم الى بيروت.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
06:56

مقرّرات مجلس الوزراء..

LBCI
أخبار لبنان
06:09

مخزومي من دار الفتوى : سأهنئ أي رئيس يتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة

LBCI
أخبار دولية
05:27

بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا قدرها 1,3 مليار دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:55

اسعار حجوزات السفر في الـ HIGH SEASON...الحاجة للمراقبة لمنع الغش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

إنطلاق الترشيحات لإستضافة معرض إكسبو 2030 في باريس... وعين السعودية على هذا الحدث العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إجتماعان مهمان عن سوريا في العاصمة الكازخستانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

زيارة وزير خارجية إيران لقطر وسلطنة عمان تتجاوز العلاقات الثنائية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:35

الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام

LBCI
أخبار لبنان
04:43

توقيع مراسيم ترقيات الأجهزة الأمنية والعسكرية

LBCI
فنّ
05:41

غنى غندور تنشر صور زفافها: "السيّدة عون الى الأبد"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بعمولات التحويل... المصارف تشفط لولاراتكم

LBCI
منوعات
06:35

"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!

LBCI
منوعات
08:07

رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!

LBCI
فنّ
04:54

خبر وفاة سميرة توفيق يغزو الانترنت.. ما حقيقته؟

LBCI
أمن وقضاء
01:56

نشَلَ أموالًا من مُصلّين في أحد المساجد... وشعبة المعلومات تكشف هويّته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More