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بيار الضاهر لـ"الشرق": الإعلام في لبنان في أزمة بسبب سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي
أخبار لبنان
2023-06-21 | 07:54
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بيار الضاهر لـ"الشرق": الإعلام في لبنان في أزمة بسبب سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي
أكد رئيس مجلس إدارة "المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال"، بيار الضاهر، لـ"الشرق" على هامش "مهرجان كان ليونز" ان "الإعلام في لبنان في أزمة بسبب سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد".
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