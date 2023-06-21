بوحبيب استقبل نائب السكرتير المساعد في وزارة الخارجية الأميركية

سكوت تيرنر أكد دعم بلاده للجهود التي يبذلها لبنان من خلال استضافته للنازحين السوريين

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب نائب السكرتير المساعد في وزارة الخارجية الأميركية سكوت تيرنر الذي أكد دعم بلاده للجهود التي يبذلها لبنان من خلال استضافته للنازحين السوريين وتداعيات وجودهم على المجتمع اللبناني واقتصاده.