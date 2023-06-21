لودريان وصل الى بيروت

وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في زيارة يجري خلالها لقاءات ومحادثات مع قيادات رسمية وحزبية وسياسية، تتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.



وكان في استقبال الموفد الفرنسي، سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو على رأس وفد من السفارة.