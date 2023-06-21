اقفال معملين للأجبان والألبان في النبطية ودبين

جال مراقبو مصلحة حماية المستهلك التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة في محافظة النبطية بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار بمؤازرة عناصر من جهاز أمن الدولة - المديرية الإقليمية في النبطية ومكتب مرجعيون وحاصبيا ومرافقة إعلامية، حيث تم إقفال معمل للأجبان والالبان وختمه بالشمع الاحمر من قبل عناصر جهاز أمن الدولة بعد أخذ إشارة قضائية من النائب العام القاضي عباس جحا، نتيجة تحليل عينة كانت قد سحبت منه الأسبوع الفائت وكانت نتائجها سلبية لجهة عدم مطابقتها بالمواصفات القياسية اللبنانية لاحتوائها على شوائب وبكتيريا مضرة، كما سطر بحق صاحبه محضر ضبط.



كما تم سحب عينات من معامل ومراكز بيع المياه المكررة لإرسالها إلى المختبرات المعتمدة للتأكد من جودتها في قضائي مرجعيون وحاصبيا، وسطر محضر ضبط بحق صاحب معمل للأجبان والالبان في بلدة دبين بعد أن قامت عناصر جهاز أمن الدولة بإقفاله وختمه بالشمع الأحمر لعدم إلتزامه بالشروط الصحية.



وجالت دورية على المؤسسات التجارية ومحطات المحروقات في بلدتي عيترون وبنت جبيل.