بعد قرار الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة..ماذا قال الامين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI؟

رأى الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر ان "الترفيع الاوتوماتيكي هو تمادٍ في ضرب المستوى التربوي في لبنان".



وأشار في حديث للـLBCI الى ان "البديل الوحيد عن الشهادة الرسمية هو اعتماد علامات الطالب في المدرسة، من هو ناجح ينجح، ومن هو راسب يرسب".





وأكّد ان "الافادات تعني "راح تعب المؤسسات التربوية"، وتساءل "لماذا هذا القرار المتسرع وما الدافع؟"، لافتًا الى ان "الكل تفاجأ بهكذا قرار، اذ لم يكن هناك أي مؤشر له".



واعتبر انه " ليس بهذه الطريقة تؤخذ القرارات المسؤولة".