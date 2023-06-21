مصدر مصرفي يعلّق على تغريدة الأمين العام للكتلة الوطنية: ليلتزم القطاع المصرفي بتحمّل كامل مسؤولياته

مصدر مصرفي يعلّق على تغريدة الأمين العام للكتلة الوطنية



توقف مصدر مصرفي مطلع عند التغريدة التي أطلقها الأمين العام للكتلة الوطنية ميشال حلو، وركز فيها على ما أسماه إنهيار القطاع المصرفي وقيمة العملة الوطنية، موحياُ في ما كتب بأن من يتحمّل مسؤولية الأزمة المستعصية التي عصفت بالبلاد، إنما هو القطاع المصرفي.



وإستغرب المصدر قفز حلو فوق الحقائق والمسار التاريخي لإدارة السلطة السياسية الواقع المالي، غافلاً عن قصد أو غير قصد، عن الإستدانة المستدامة والإنفاق غير المجدي والتوظيف العشوائي، والصفقات بالتراضي والتسيّب والهدر، والميزانيات العامة وتعميم المصرف المركزي، والتحذيرات المتكررة لجمعية المصارف من مغبة إستمرار هذه السياسات (مع التذكير بما حدث مع الرئيس الأسبق فرانسوا باسيل عام ٢٠١٤)، و التراكم المتتالي الذي أدى إلى الكارثة.



وذكّر المصدر بتكرار مطالبات الجمعية بإقرار قانون "الكابيتال كونترول" وتجاهل السلطة السياسية المستمر لهذا المبدأ الواجب الوجود منذ اليوم الأول لوقوع الأزمة، كما برفض "جمعية مصارف لبنان" القاطع ، لمبدأ تصفية الودائع الذي وافقت عليه السلطة إياها، التي تجاهلت مناشدة الجمعية تكرارًا لها، بعدم إعلان التوقف عن سداد مستحقات "اليوروبوندز"، وما إستتبعه من إجراءات قاسية، لم تلتزم معها الحكومات أبدًا بسياسة وقف الدعم، فاستمرت في تجفيف الأموال الإحتياطية والمتوافرة في المصرف المركزي.



وأكد المصدر إلتزام القطاع المصرفي بتحمّل كامل مسؤولياته وتأكيده على مضيّه في تسيير شؤون المواطنين ولو بالحدود الدنيا المتوافرة، متمنيا على المتعاطين مع واقع البلاد الترّفع عن الشعبوية في إطلاق التصريحات والتهم، داعيًا إلى توزيع المسؤوليات على جميع المعنيين، بحسب مسؤولياتهم، ليعرف الشعب اللبناني من الذي إرتكب بالفعل الخطئية الكبرى في حقّه.