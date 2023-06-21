بري استقبل لودريان: اللقاء كان صريحا وجيدا

بري عرض الأوضاع العامة والاستحقاق الرئاسي مع لودريان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث جرى عرض للأوضاع العامة لا سيما إستحقاق رئاسة الجمهورية.



واستمر اللقاء لأكثر من ساعة، غادر بعده لودريان من دون الإدلاء بتصريح.



واكتفى الرئيس بري بعد اللقاء بالقول: "اللقاء كان صريحا وجيدا".