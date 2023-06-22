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تفاصيل الساعات الاولى من اليوم الثاني للودريان في لبنان...
أخبار لبنان
2023-06-22 | 03:33
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تفاصيل الساعات الاولى من اليوم الثاني للودريان في لبنان...
استهلّ الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لو دريان يومه الثاني في لبنان بلقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وتوجّه لاحقا إلى بكركي حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
وسيلتقي لو دريان ايضا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
وأفادت معلومات غير مؤكدة حتى اللحظة بأن الموفد الفرنسي سيلتقي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
أخبار لبنان
لو دريان
بكركي
ميقاتي
فرنسا
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